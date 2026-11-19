Black Friday de Apple Lista completa de iPhones y iPads que darán tarjetas de regalo como promoción (Apple / Pexels)

El Black Friday está a una semana de llegar y, aunque ya hay tiendas aplicando algunos descuentos, Apple estará dentro de las promociones de este año al dar a conocer las ofertas y productos participantes.

¿Cuándo inicia el Black Friday en Apple?

Las fechas en las que Apple aplicará las promociones dentro de su catálogo de este año darán comienzo este viernes 27 y concluirán el lunes 30 de noviembre.

¿Qué sorpresa habrá al comprar un producto Apple en Black Friday?

Al adquirir cualquiera de los dispositivos elegibles, los consumidores podrán obtener un regalo especial en su compra, beneficio que aplica tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea.

De manera muy similar a la dinámica que realizaron durante el Black Friday del año pasado, Apple entregará a los clientes una tarjeta de regalo para utilizarla en la compra de otro dispositivo en cualquier momento.

¿Qué productos de Apple participan en el Black Friday?

La lista oficial de dispositivos y el valor de la tarjeta de regalo que incluye cada uno es la siguiente:

iPhone 17e : $50 dólares

: $50 dólares iPhone 16 : $75 dólares

: $75 dólares iPhone 17 : $75 dólares

: $75 dólares iPhone Air : $100 dólares

: $100 dólares MacBook Air (M5): $200 dólares

(M5): $200 dólares MacBook Pro de 14 pulgadas : $250 dólares

: $250 dólares MacBook Pro de 16 pulgadas : $300 dólares

: $300 dólares Mac mini : $100 dólares

: $100 dólares iPad Air : $100 dólares

: $100 dólares iPad Pro : $125 dólares

: $125 dólares Apple Watch SE 3 : $50 dólares

: $50 dólares Apple Watch Series 12 : $50 dólares

: $50 dólares Apple Watch Ultra 4 : $100 dólares

: $100 dólares AirPods 5 : $25 dólares

: $25 dólares AirPods Pro 3 : $50 dólares

: $50 dólares AirPods Max 2 : $75 dólares

: $75 dólares HomePod mini 2 : $25 dólares

: $25 dólares HomePod : $50 dólares

: $50 dólares Apple Pencil Pro : $25 dólares

: $25 dólares Magic Keyboard para iPad : $25 dólares

: $25 dólares Productos Beats seleccionados : hasta $75 dólares

: hasta $75 dólares Accesorios seleccionados: $25 dólares

¿Llegará esta promoción de Apple a México?

Por el momento la promoción solo se ha confirmado oficialmente para Estados Unidos y España, aunque se espera que la dinámica también pueda extenderse próximamente a territorio mexicano.