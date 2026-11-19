Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Villa 360 hoy 19 de noviembre? (Exatlón México)

Esta noche los equipos se enfrentarán una vez más por La Villa 360 en Exatlón México; además, las mujeres competirán en la Zona de Peligro para evitar estar en el Duelo de Eliminación del próximo domingo. Tras el aumento de conflictos entre los atletas, cada batalla se vuelve más desafiante.

Durante la competencia de hoy, los Rojos se esforzarán por mantener las comodidades de La Villa y los Azules pondrán al límite sus habilidades para salir de la Barraca Metálica. Aquí te contamos quién gana La Villa 360 de este jueves 19 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo a cómo se han desarrollado las últimas competencias, el equipo Rojo es el favorito para ganar La Villa 360 esta noche en Exatlón México. Por otro lado, una de las atletas de los Azules podría ser la primera confirmada para el Duelo de eliminación al perder en la Zona de Peligro.

Por otro lado, los conflictos entre los participantes de Exatlón cada vez son más evidentes, tanto que durante la competencia por La Supervivencia hubo un altercado entre Leo, Daniel y Eliud; este último intervino para defender al integrante de su equipo escarlata.

Además, el haber pasado ya un mes en la Barraca Metálica ya ha empezado a afectar a los celestes, quienes muestran afectaciones en su estado de ánimo, ya que no solo no han podido conseguir La Villa 360, sino que también están perdiendo las competencias importantes.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 19 de noviembre?

La batalla por La Villa 360 de este jueves 19 de noviembre se podrá observar completamente en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.