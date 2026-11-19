Ya puedes aprender a ser albañil...por internet Este es el curso gratuito para capacitarte desde tu casa (Pexels)

Una de las razones por las que es conocida la Fundación Carlos Slim es por sus cursos gratuitos, especialmente los de su plataforma Capacítate para el Empleo, que ofrece una gran cantidad de cursos, diplomados, especialidades, entre otras cosas, para el beneficio de las personas.

En esta ocasión, la Fundación Carlos Slim tiene disponible un curso para ser albañil, aunque es completamente en línea, por lo que todo su plan de enseñanza es solo teoría sin la oportunidad de practicar. Aquí te decimos qué podrás aprender en este curso.

¿Cómo es el curso para ser albañil de la Fundación Carlos Slim?

El curso para ser albañil está disponible en la plataforma web Capacítate para el Empleo de la Fundación Carlos Slim y completamente gratis. Los interesados en aprender las herramientas básicas para ser albañil podrán ingresar el día que gusten y cursarlos según los horarios que más les sean convenientes.

Asimismo, el curso tiene una duración de aproximadamente 67 horas, ya que consta de cuatro niveles con distintas lecciones en cada uno. Para aprender a ser albañil, el curso ofrece distintos videos, infografías, así como distintas actividades para que las personas aprendan cómo construir una casa o edificio.

¿Qué se enseña en el curso de albañilería?

El curso para ser albañil de la Fundación Carlos Slim está dividido en cuatro niveles, los cuales contienen distintas lecciones. Estos son los contenidos del curso:

Nivel 1

Lección 1:

Interpretación básica de planos.

Manejo de instrumentos de medición.

Manejo de herramientas manuales.

Limpieza de áreas de trabajo.

Insumos de trabajo y condiciones de seguridad e higiene para el desarrollo del oficio.

Lección 2:

Trazo y nivelación.

Trazo y nivelación de terreno.

Lección 3:

Preparación y transporte de mezclas.

Preparación de maderas para cimbras.

Preparación del acero de refuerzo.

Preparación de los insumos para los elementos constructivos.

Nivel 2

Lección 1:

Trazo de elementos verticales: muros, castillos y columnas.

Trazo de elementos verticales

Lección 2:

Armado de castillos.

Cimbrado y colado de castillos.

Armado, cimbrado y colado de castillos.

Lección 3:

Manejo de la mezcla con cuchara.

Selección y cálculo de material para la construcción de muros.

Colocación de tabique.

Colocación de aparejos.

Manejo de la mezcla con cuchara para la colocación de tabique y aparejos.

Nivel 3

Lección 1:

Trazo de elementos horizontales.

Lección 2:

Manejo de herramientas automáticas.

Excavación para cimientos.

Trazo y preparación para la instalación de agua potable.

Trazo y preparación para la instalación eléctrica.

Excavación de cimientos y preparación de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias.

Lección 3:

Armado, cimbado y colado de cimientos.

Desplante de losa de cimentación.

Cadena de coronamiento.

Armado, cimbrado y colado de base, losa y cadena de coronamiento de la cimentación.

Lección 4:

Construcción de trabes.

Construcción de losas.

Firme de concreto.

Construcción de trabes y losas y colocación de firmes de concreto.

Nivel 4

Lección 1: