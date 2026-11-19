Día del Hombre 2026 Esta celebración reconoce y promueve el papel positivo del hombre en la sociedad, comunidades y familias.

Es probable que en algún momento de cada 8 de marzo, marcado en el calendario de la humanidad como el Día Internacional de la Mujer, te preguntaras: ¿existe un Día del Hombre...?

La respuesta simple es: sí, cada 19 de noviembre se conmemora la población masculina internacional, sin embargo, el origen de esta celebración es distinto a la historia en la que se construyó la visibilización de la lucha feminista en marzo, aunque su propósito no es tan diferente al centrarse en construir una sociedad más equitativa y digna para ambos sexos.

¡Te contamos todos los detalles sobre este día!

Día Internacional del Hombre 2026: ¿cuál es su origen y qué celebra este 19 de noviembre?

La historia del Día del Hombre se remonta al año 1992, cuando el profesor de la Universidad Misouri-Kansas Thomas Oaster, estableció esta conmemoración, no obstante, fue hasta 1999 que el Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago tomó la iniciativa de proclamar la fecha una conmemoración global.

Actualmente, el evento es celebrado en más de sesenta países de Oceanía, El Caribe, Asia, Europa, África y América del Norte, así como entre agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este 2026, el Día del Hombre lleva por lema internacional “The Future is Everyone (El futuro somos todos)”, el cual impulsa la participación conjunta, la colaboración y el respeto entre pares con el propósito de construir una sociedad más incluyente.

Happy #InternationalMensDay to all the male allies around the world who support women, defy gender roles, fight gender-based violence & stand up for equality. @UN_Women invites everyone, everywhere, to support #GenerationEquality. https://t.co/9DkJpsxvFB https://t.co/9ZrbYcMSN9 — United Nations (@UN) November 19, 2020

Sin embargo, independientemente del lema seleccionado cada año, todo 19 de noviembre se sostiene de tres pilares fundamentales:

El día se enfoca en tres pilares fundamentales:

Promoción de modelos masculinos positivos: Destaca la vida de hombres comunes que llevan vidas decentes y honestas, como trabajadores y padres de familia, quienes demuestran que la masculinidad puede ser constructiva y respetuosa.

Destaca la vida de hombres comunes que llevan vidas decentes y honestas, como trabajadores y padres de familia, quienes demuestran que la masculinidad puede ser constructiva y respetuosa. Celebración de las contribuciones positivas: Reconoce y celebra la contribución de los hombres en distintos hábitos; comunidad, familia, cuidado de infancias y protección del medio ambiente.

Reconoce y celebra la contribución de los hombres en distintos hábitos; comunidad, familia, cuidado de infancias y protección del medio ambiente. Salud y bienestar integral: Reconocer y enfrentar los desafíos de salud emocional, física y espiritual de hombres y niños.

En resumen, el Día del Hombre no busca competir con la lucha de género que la mujer ha sostenido por siglos ni invisibilizarla, sino que su propósito está en reconocer y promover el papel positivo del hombre en la sociedad, comunidades y familias.

¿Cómo afecta el machismo a la población masculina? El Día del Hombre busca la salud física y emocional de su sexo

A lo largo de los años, el machismo se ha naturalizado en la sociedad y ha tenido mayor impacto en el desarrollo de los hombres. Este sistema de creencias, valores y conductas se centra en la idea de que “los hombres son superiores a las mujeres”, no obstante, los grilletes impuestos por esta idea también han afectado directamente a los hombres.

De acuerdo con Claudio Tzompantzi Miguel, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, un varón criado bajo este sistema social rechaza tres conceptos: “no soy mujer, no soy homosexual y no soy un niño”, lo que desencadena afectaciones emocionales, sexuales e incluso de salud en el desarrollo del niño, adolescente u hombre adulto.

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado que la poblaicón masculina de América enfrentan una expectativa de cinco a siete años menor que las mujeres por causas como:

Diabetes.

VIH/SIDA.

Accidentes de tráfico.

Suicidios.

Violencia.

En Europa y América, la tasa de suicidios en hombres duplica el resultado de las mujeres, lo cual ha levantado investigaciones de género al respecto que señalan a la “masculinidad tradicional” como uno de los factores principales, ya que el conjunto de creencias machistas requieren menor expresión de emociones o negarse a la búsqueda de ayuda psicológica.

Debido a esta emergencia, el Día Internacional del Hombre busca resaltar la salud y bienestar de los hombres en el ámbito social, emocional y físico, con el objetivo de construir un futuro más libre, equitativo y justo.