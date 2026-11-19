Fechas del Black Friday 2026 en México: ¿Cuándo inicia? El Black Friday 2026 llega a México en la última semana de noviembre (Isabel Mateos Hinojosa)

Después del evento comercial de El Buen Fin, llega otro día con descuentos y promociones en distintos comercios que no te puedes perder en este mes.

Black Friday, o Viernes Negro, tendrá lugar en la ultima semana de noviembre previo al inicio de la temporada navideña. Aquí podrás realizar tus compras pendientes para los regalos de Navidad.

Black Friday: ¿Cuál inicia en México?

El Black Friday se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre y tendrá una duración de un solo día; no obstante, algunas tiendas extienden el periodo de promociones de 3 a 5 días más.

Muchas comercios mantienen sus ofertas hasta el Cyber Monday, enfocado en el comercio de electrónica, el cual se realizará el lunes 30 de noviembre.

Podrás encontrar las mejores promociones en el Viernes Negro, ya que este ofrece una mayor variedad de categorías, mientras que Cyber Monday abarca exclusivamente tecnología o electrónica.

¿Cuál es el propósito de el Viernes Negros?

Black Friday permite ahorrar en las compras navideñas con descuentos y promociones en diferentes. Asimismo, ayuda a impulsar las ventas y liquidar el inventario de los comercios.

Tiendas como: Liverpool, Amazon, Adidas, Lenovo, Sam’s Club, Mercado Libre, Bershka, Coppel, Bodega Aurrerá, Shein, Temu, entre otro más, participarán en la edición de 2026. Las promociones estarán disponibles en línea y presencialmente.

Historia del Black Friday

El Vienes Negro nació en Estados Unidos. Este evento comercial toma lugar posterior al Día Acción de Gracias, y da inicio a las compras de la temporada navideña.

Se le comenzó a llamar así después de que policías en Filadelfia notaran el tráfico de gente que llegaba a la ciudad para las compras navideñas, además de las multitudes que acudían a los partidos de futbol americano; lo que obligaba a los oficiales a cubrir turnos extensos.

Tuvo una popularización mediática en la década de los 60 y se consolidó en los 70, cuando el periódico New York Times lo utilizó para referirse al congestionamiento que había en tiendas.