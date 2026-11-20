Telcel El servicio de la compañía de telefonía falló este viernes

La interrupción de la red de Telcel dejó a usuarios sin internet móvil y con dificultades para realizar llamadas durante varias horas por la falla en el sistema.

Los reportes comenzaron durante la mañana y se multiplicaron en redes sociales, donde usuarios manifestaron su imposibilidad de navegar, comunicarse con otros números o utilizar sus líneas con normalidad.

La incidencia también quedó reflejada en Downdetector, plataforma que registró un incremento considerable de notificaciones relacionadas con la operadora.

¿Por qué se cayó Telcel y qué provocó la interrupción?

Aunque la compañía reconoció problemas de conectividad en algunas localidades, aseguró que las intermitencias comenzaron a resolverse y que los clientes afectados estaban recuperando el servicio de manera gradual.

La explicación oficial de Telcel apunta a una degradación de su red en algunas localidades, situación que provocó interrupciones en los servicios de comunicación. Sin embargo, hasta el moimento la compañía no precisó qué elemento técnico originó la incidencia ni detalló las circunstancias que desencadenaron los problemas de conectividad.

En su comunicación, la telefónica indicó que la infraestructura permanecía activa y que los usuarios afectados estaban reincorporándose paulatinamente.

Telcel también pidió a quienes necesitaban atención sobre su caso que enviaran un mensaje privado en sus redes sociales con su número telefónico y el nombre del titular, a fin de dar seguimiento a las solicitudes.

A partir de las tres de la tarde el servició comenzó a regularizarse en varios usuarios. Sin embargo, el servicio estará al 100% paulatinamente.

A qué hora comenzó la falla de Telcel y cuándo empezó a solucionarse

Los registros de Downdetector ubican el comienzo de las incidencias alrededor de las 11:00 horas. Durante las siguientes horas, las notificaciones aumentaron hasta alcanzar su punto más alto entre las 11:50 y las 13:20 horas.