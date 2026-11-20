Harry Potter de HBO A poco más de un mes de su estreno, la serie de Harry Potter está siendo duramente criticada hasta en los detalles más mínimos.

Han pasado casi tres décadas desde que la creación de J.K. Rowling conquistó el mundo de la literatura de fantasía moderna, un éxito que se vio significativamente aumentado tras su adaptación a la pantalla grande de 2001 al año 2011. Sin embargo, el impacto de Harry Potter no terminó en aquella sala de cine cuando el público despidió al elenco que vio crecer por diez años, sino que ha mantenido su popularidad y esta Navidad de 2026 pretende expandirse a más hogares del mundo con el estreno de la serie formato streaming en HBO.

El estreno del tráiler completo de este nuevo proyecto generó entusiasmo inmediato entre el público fanático al notar mayor fidelidad al material original, no obstante, las nuevas actualizaciones de la serie de Harry Potter también han causado diversas opiniones divididas y una ola de críticas en redes sociales hacia los detalles más mínimos de la producción.

¿Cuál es el descontento general del público? Desde el diseño de varitas hasta la nueva banda sonora que tendrá la saga, seguidores y seguidoras de la saga cinematográfica han expresado su desacuerdo al proyecto de HBO, mientras que los y las fans más fieles de la novela no han tardado en salir a su defensa.

La serie de Harry Potter enfrenta críticas antes de su estreno: ¿cuáles son los reclamos del público?

Más allá de la disconformidad a la elección de elenco en papeles destacados de la historia, internautas han realizado diversos señalamientos en contra de las actualizaciones de la serie de Harry Potter, incluso si el proyecto aún no ha sido estrenado.

Se reveló el diseño que tendrá la Varita de Saúco en la serie de Harry Potter de HBO. ⚡🧙‍♂️ ¿Qué opinan? https://t.co/51zEgoE79U — Spoiler (@TuSpoilerMx) November 19, 2026

Uno de los más recientes fue dirigido al nuevo diseño de la varita de sáuco, acusando al objeto mágico de “lucir demasiado simple” para tratarse de uno de los elementos más poderosos entre magos y brujas, principalmente en comparación a su diseño en las películas.

Sin embargo, fans del material original han detallado que la varita de sáuco “debe ser una rama”, tomando de referencia la leyenda de Los Tres Hermanos en el séptimo libro de la saga, donde se explica que el objeto fue creado por la Muerte tras arrancar una rama de un árbol de sáuco cercano.

La escuela de magia y hechicería Hogwarts de la serie tampoco se libró de las críticas, ya que usuarios y usuarias de redes sociales destacaron que la comida del colegio daba una imagen “precaria” al compararla con los banquetes vistos en la saga cinematográfica.

yo quiero saber dónde está la gente que se quejaba de la comida en Hogwarts https://t.co/1tX8dRl3Jv — Lour ͛ 🇦🇷 (@dracoxlouis) November 15, 2026

Ante estos señalamientos, fans de los libros volvieron a defender el proyecto de HBO y resaltaron que los banquetes de Hogwarts se reservan para los momentos especiales del curso escolar, mientras que el menú común se trata simplemente de una dieta inglesa cualquiera.

En el caso de la paleta de colores vista hasta ahora y catalogada “fría”, el público seguidor ha recordado a internautas que el podcast de la serie adelantó que los colores “irán cobrando vida” a medida que las emociones en la historia cambien.

Finalmente, uno de los nuevos elementos que más generó debate fue la banda sonora creada por el aclamado compositor Hans Zimmer, cuyo sonido hecho público por HBO tiene la duración de apenas 32 segundos y no puede juzgarse de manera objetiva hasta que la melodía sea liberada por completo.

No obstante, aficionados y aficionadas acuerdan que superar o siquiera igualar la composición de John Williams para los primeros tres filmes de la saga cinematográfica será una tarea complicada de lograr.

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter? HBO lanzará un episodio por semana

En el lanzamiento del primer teaser tráiler meses atrás, HBO confirmó que la serie se estrenará la Navidad de este 2026, ¡un regalo navideño perfecto para todo el público fanático en el mundo!

Manteniendo la norma del estreno semanal que HBO ha empleado para la gran mayoría de sus series, el lanzamiento de cada uno de los ocho episodios será los domingos a partir de Navidad hasta su gran final de temporada:

Episodio 1: 25 de diciembre de 2026.

25 de diciembre de 2026. Episodio 2: 3 de enero de 2027.

3 de enero de 2027. Episodio 3: 10 de enero de 2027.

10 de enero de 2027. Episodio 4: 17 de enero de 2027.

17 de enero de 2027. Episodio 5: 24 de enero de 2027.

24 de enero de 2027. Episodio 6: 31 de enero de 2027.

31 de enero de 2027. Episodio 7: 7 de febrero de 2027.

7 de febrero de 2027. Episodio 8: El gran final llegará el 14 de febrero de 2027, día de San Valentín.

Hasta el momento, se desconoce la duración de cada episodio y sólo han surgido rumores de un supuesto estreno que supera las dos horas. No obstante, ninguna fuente oficial lo ha confirmado.