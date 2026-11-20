Corona Capital 2026 Cartel, bandas y horarios por escenario de este viernes 20 de noviembre

Uno de los festivales de música más esperados del año ya está aquí en la Ciudad de México. El Corona Capital 2026 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se tiene programado que los artistas empiecen sus presentaciones a partir de las 15:00 horas aproximadamente en distintos horarios y escenarios.

¿Qué bandas se presentarán este viernes en el Corona Capital?

Esta edición del Corona Capital despertó mucha emoción entre las personas que disfrutan de la música en vivo y que esperan pasar una de las noches más emocionantes del año. El día de hoy será especial en el Autódromo Hermanos Rodríguez porque marcaría el regreso a territorio mexicano de la banda Gorillaz, quienes serán el espectáculo estelar de la noche.

También se presentarán otros artistas que usualmente es difícil de ver en vivo en el país, como los Mumford & Sons, quienes muchos fans mexicanos han esperado por ellos, o de la artista irlandesa CMAT, quien sería su primera vez en México y que ha ganado popularidad entre los jóvenes con su interesante propuesta musical.

¿Cuáles son los horarios por escenario de este viernes en el Corona Capital 2026?

Estos son los horarios y escenarios en los que los artistas se presentarán este viernes.

Escenario Corona

Hot Milk: De las 15:20 hasta las 16:00 horas.

De las 15:20 hasta las 16:00 horas. Sofia Isella: De las 16:40 a las 17:20 horas.

De las 16:40 a las 17:20 horas. Chvrches: De las 16:40 a las 19:00 horas.

De las 16:40 a las 19:00 horas. Yung Lean: De las 20:25 hasta las 21:30 horas.

De las 20:25 hasta las 21:30 horas. Gorillaz: De las 23:00 horas hasta la 1:00 horas.

Escenario Doritos

Friko: De las 16:00 a las 16:40 horas.

De las 16:00 a las 16:40 horas. Chezile: De las 17:20 a las 18:10 horas.

De las 17:20 a las 18:10 horas. The Kooks: De las 19:00 a las 20:10 horas.

De las 19:00 a las 20:10 horas. Mumford & Sons: De las 21:30 a las 23:00 horas.

Escenario Corona Cero

Absolutely: De las 16:00 a las 16:40 horas.

De las 16:00 a las 16:40 horas. Violet Grohl: De las 17:20 a las 18:10 horas.

De las 17:20 a las 18:10 horas. CMAT: De las 19:00 a las 20:10 horas.

De las 19:00 a las 20:10 horas. James Blake: De las 21:30 a las 23:00 horas.

Escenario Nivea

Olive Jones: De las 15:20 a las 16:00 horas.

De las 15:20 a las 16:00 horas. Thee Sinseers: De las 16:40 a las 17:20 horas.

De las 16:40 a las 17:20 horas. Grace Ive: De las 18:10 a las 19:00 horas.

De las 18:10 a las 19:00 horas. Durand Jones & The Indications: De las 20:10 a las 21:30 horas.

Escenario Viva Tent

Darianna Everett: De las 15:30 a las 16:00 horas.

De las 15:30 a las 16:00 horas. Anna Luna: De las 16:30 a las 17:00 horas.

De las 16:30 a las 17:00 horas. Model/Actriz: De las 17:30 a las 18:10 horas.

De las 17:30 a las 18:10 horas. Rip Magic: De las 18:40 a las 19:30 horas.

De las 18:40 a las 19:30 horas. JMSN: De las 20:00 a las 21:00 horas.

De las 20:00 a las 21:00 horas. Fcukers: De las 21:40 a las 22:40 horas.

De las 21:40 a las 22:40 horas. Jamie XX: De las 23:20 a las 0:20 horas.