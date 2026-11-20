Julioprofe El YouTuber y su familia han recibido amenazas. (YouTube: julioprofe)

El YouTuber conocido como Julioprofe ha recibido amenazas. El profesor y creador de contenido no dio muchos detalles sobre su situación.

¿Qué dijo Julioprofe sobre amenzas que recibió?

Julioprofe comunicó el pasado 19 de noviembre a través de su Instagram que él y su familia han sido acosados hasta el punto de recibir amenazas. El profesor no dio más detalles sobre su situación debido a que se encuentra en medio de un proceso legal con las autoridades correspondientes.

“Perdón por estar ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz. Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más”, comunicó el creador de contenido.

¿Quién es Julioprofe?

Julio Alberto Ríos Gallego, conocido como Julioprofe en sus canales oficiales, es un YouTuber colombiano de 53 años que desde 2009 se dedica a subir videos educativos a su canal. En específico, publica clases de álgebra, física, geometría y aritmética.

Se graduó de la Universidad del Valle y ha sido profesor en Universidad de San Martin. Decidió comenzar su canal para compartir su conocimiento de manera sencilla. Cuenta además con su propia página web.

El 7 de diciembre de 2020, Julio Ríos dictó la clase de matemáticas con la mayor cantidad de espectadores, batiendo un récord Guinness. El evento se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco y reunió a 213 mil 586 personas.

Ha llegado a ser patrocinado por Casio y el Banco Interamericano de Desarrollo ha destacado su trabajo en el campo de la educación.

El profesor sube videos semanalmente. El último que hizo antes de su comunicado fue publicado el pasado 15 de noviembre. Actualmente, su canal cuenta con 5.08 millones de suscriptores y su video más visto tiene un total de 6 millones de vistas.