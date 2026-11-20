¿Se cayó Telcel este viernes 20 de noviembre? Usuarios reportan fallos en los servicios (Telcel)

La mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026, miles de usuarios de Telcel han reportado fallas en su servicio de telefonía móvil. De acuerdo a los distintos reportes, las personas han señalado que no pueden realizar o recibir llamadas, así como la pérdida de señal y fallas en la conexión desde las 11:00 horas.

Hasta este momento, Telcel no ha emitido ninguna declaración y la caída de su servicio estaría pasando en distintas regiones del país. No se han determinado las causas de las afectaciones ni si se trata de una caída generalizada de la red.

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