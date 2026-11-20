Dr. Juan Pablo Méndez Quienes consideran someterse a un tratamiento, ya sea con fines estéticos o reconstructivos, suelen encontrarse con discursos extremos. (Especial)

El auge de los procedimientos estéticos y reconstructivos ha multiplicado la información (y la desinformación) en redes sociales. Especialistas coinciden en que la clave para tomar una decisión segura radica en separar la expectativa comercial del rigor médico.

En los últimos años, la cirugía plástica ha dejado de ser un tema reservado a consultas privadas para convertirse en conversación cotidiana en plataformas digitales, foros de bienestar y reuniones sociales.

Cirugía Plástica: Mitos y realidades para aquellos que buscan un tratamiento

Sin embargo, junto con la mayor visibilidad de los procedimientos, ha crecido un fenómeno que preocupa a los profesionales de la salud: la circulación de ideas simplificadas o erróneas sobre lo que una intervención puede lograr, los tiempos de recuperación y los riesgos involucrados.

“¿Cómo ha evolucionado justo esta parte de la cirugía plástica en nombres? ¿Cuáles son las alternativas que hay hoy en día para realizar? O sea, más claro que yo que hables de todas maneras. Te cuento, mira. Vamos a comenzar desde cómo llega el paciente donde el cirujano. ¿Por qué va el paciente al cirujano? Muchas veces va por inseguridad. Yo he tenido pacientes que van y me dicen, doctor, háganme algo. No te va a hacer nada, porque si no te molesta nada, no te hago nada. Entonces, es por inseguridades que se sienten mal. No sé qué tengo, ya tengo 40, o las de 20, ¿qué hago? O sea, para que no me haga vieja o la de 40, ya estoy vieja o no quiero hacerme vieja, ¿qué me hago? No hay edad para la cirugía plástica. La cirugía plástica está indicada, cuando hay una indicación, ahí se opera. Es decir, ¿qué es una indicación? Por decirte, te ves la cabeza, paracetamol o aspirina son indicadas para curar el dolor de cabeza, por decirte algo. Entonces, en una carretera, si hay un bache, si hay un hueco, tú compras material para rellenarlo y corregirlo. Pero si no hay un hueco en la calle, ¿por qué lo vas a rellenar? Te vas a comprar material, que no se va a servir, porque no hay nada que rellenar, correcto”, dijo a La Crónica el Dr. Juan Pablo Méndez, cirujano plástico y reconstructivo.

Quienes consideran someterse a un tratamiento, ya sea con fines estéticos o reconstructivos, suelen encontrarse con discursos extremos: desde la promesa de transformaciones rápidas y sin consecuencias hasta el temor infundado de que cualquier cirugía resulta inevitablemente artificial o peligrosa.

Para el Dr. Juan Pablo Méndez, la prioridad con un paciente es decir siempre la verdad sobre el tratamiento, los riesgos y todo lo que implica una cirugía de este tipo.

“Además, no hay un defecto, no hay un daño. Entonces, muchas veces, tanto los doctores como los pacientes, hacemos cosas que no son necesarias. Muchas veces me cuesta decirle que no al paciente, pero yo tengo que cuidarlo inclusive de sí mismo, porque esas inseguridades te llevan a hacer tratamientos que no necesitas y por eso hay malos resultados. Entonces, por eso es importante el doctor guía. Necesitas esto, necesitas esto, no necesitas. Doctor, sincero que te diga que no cuando tiene que decirte que no, es que te diga que sí cuando te diga que tiene que decirte que sí. Eso es para comenzar de acuerdo al paciente. El doctor mejora o corrige algo específico que te está molestando”, explicó

“El doctor tiene que guiarse. Podemos conseguir cosas no quirúrgicas, con cosas mínimamente pasivas o con cirugías propiamente dichas. El resultado que tú quieres. Entonces el doctor tiene que guiar, educar al paciente para que estén siempre en el mismo equipo hablando con una comunicación clara y sobre todo con confianza. Yo creo que todos conocemos que hay pacientes que van donde un doctor, después de donde otro, después de donde otro, no le hacen caso a ninguno y terminan haciendo lo que la vecina dice”, dijo.

Los mitos más frecuentes en una cirugía plástica

“Es un cambio rápido y sin recuperación”: Aunque existen procedimientos ambulatorios o mínimamente invasivos con tiempos de reincorporación más cortos, toda cirugía implica un proceso biológico de cicatrización, inflamación y adaptación de los tejidos. Forzar los tiempos o subestimar el reposo suele afectar el resultado final.

“El cirujano elige exactamente cómo quedarás, como en un catálogo”: Cada cuerpo tiene características anatómicas, calidad de piel y procesos de sanación distintos. Una buena valoración médica busca armonía y seguridad, no replicar rostros o siluetas ajenas.

“Cirugía plástica y cirugía estética son lo mismo”: La cirugía plástica abarca tanto la rama reconstructiva —enfocada en restaurar función y forma tras traumatismos, quemaduras, cirugías oncológicas o condiciones congénitas— como la estética. Reducir la especialidad a un solo aspecto invisibiliza su dimensión médica.

“Si algo sale mal, se corrige fácil en otra intervención”: Las cirugías secundarias o de revisión suelen ser más complejas que las primarias debido a la presencia de tejido cicatricial y cambios anatómicos previos.

“Es importante que el doctor y el paciente estén en la misma línea de ideas y sobre todo que haya confianza. Si no, ese no es tu doctor, busca otro doctor. A veces los pacientes buscan al doctor que les diga todo que sí, no al que les diga las cosas como son. Entonces en mi práctica y mis principios de práctica médica ni ética yo trato de siempre ser transparente con mi paciente de contarles las complicaciones que pueden haber de contarles las cosas no tan agradables que pueden haber más que nada en la recuperación. Entonces los pacientes dicen, no, yo no quiero sentir dolor. Bueno, no te hagas nada. El procedimiento que no te haga sentir dolor, que no te haga sentir alguna incomodidad, no te está haciendo nada. Porque el cuerpo se recupera, se regenera”, agregó.

Además, para el Dr. Juan Pablo Méndez explica todo con detalle a sus pacientes, logra hacer empatía y gana su confianza para que todo resulte como está planeado en una cirugía.

“Me gusta siempre comenzar desde lo no invasivo de ahí paso a lo mínimamente invasivo y de ahí paso a lo invasivo que sería ya una cirugía. Entonces los no invasivos son muy cuidadosos porque hay tratamientos para la piel como láseres, geles, químicos y máquinas como ultrasonido HIFU, que es ultrasonido. La radiofrecuencia, microagujamientos, rellenos, toxina botulínica. Hago un paréntesis en los hilos tensores, no me gustan, creo que no sirven. Históricamente han probado que no sirven. Entonces no los pongo.

Pero el resto sí. Y lo combino con los procedimientos mínimamente invasivos o con la cirugía para que sea siempre un resultado sumatorio. Esto lo combino también con nutrición, medicina de envejecimiento y preventiva, endocrinología, reposición de hormonas en caso de que sea necesario”, aseveró el especialista.

Una parte importante y que es una realidad es el buen dormir o el sueño, ya que si el paciente está estresado y no ha descansado, entonces habría problemas a la hora de realizar el tratamiento.

“Manejo del sueño, el sueño tiene que ser reparador. Hay mucha gente que tiene problemas de sueño, tiene insomnio y no descansa. Gerenciamiento del estrés. Mucha gente, por cualquier cosa, se estresa y entonces el cuerpo reacciona de una manera desfavorable. Entonces eventualmente vas a tener una enfermedad. Yo soy doctor, trato seres humanos, no trato arrugas, no trato una nalga, por decirlo así. Yo trato un ser humano. Esas nalgas o esas mamas, esas arrugas están en el cuerpo de un ser humano que tiene sentimientos, que tiene mente, emociones, aspiraciones, ilusiones, sueños. Yo converso con mi paciente, escucho a mi paciente, trato de descifrar qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que quiere conseguir”, explicó

Por otra parte, el Dr. Juan Pablo también sabe escuchar al paciente, por lo que primero investiga qué y para qué requiere el paciente una cirugía.

“El por qué está en mi consultorio. A veces uno busca belleza buscando aceptación o buscando amor. Si estoy más atractiva físicamente mi esposo me va a volver a ver o si estoy soltera o me divorcié quiero estar más atractiva porque recién me divorcié quiero una nueva vida y empoderarme en mi cuerpo y en mi nueva etapa de vida. Entonces yo trato de entender al ser humano que me está visitando. A partir de ahí le digo las alternativas que tenemos para resolver su problema y el resultado que quiero y le digo las opciones que tenemos. No invasivo, podemos hacer esto. Mínimamente invasivo, podemos hacer esto. Y el resultado invasivo con cirugía es esto. Juntos, de acuerdo a lo que me ha contado de su vida decidimos cuál es el mejor tratamiento para ella o para él y así estamos en el mismo canal trabajando juntos en equipo”, dijo.

Las realidades que conviene tener en cuenta

Frente a las ideas preconcebidas, los especialistas subrayan factores concretos que determinan la experiencia del paciente antes, durante y después de un procedimiento:

La preparación importa tanto como el quirófano: Una evaluación médica integral, estudios preoperatorios y hábitos saludables —como evitar el tabaco en los periodos indicados por el médico— son fundamentales para reducir complicaciones.

Los resultados maduran con el tiempo: La inflamación postoperatoria puede tardar semanas o meses en ceder por completo. Evaluar un resultado en los primeros días suele generar ansiedad innecesaria.

El acompañamiento emocional es parte del proceso: Modificar rasgos físicos o atravesar una recuperación limitada en movilidad puede traer altibajos emocionales. Contar con expectativas realistas y redes de apoyo ayuda a transitar esa etapa con mayor tranquilidad.

La verificación profesional no es opcional: Informarse sobre la formación, certificación y experiencia del especialista, así como sobre las condiciones hospitalarias donde se realizará el procedimiento, es el paso más relevante para proteger la salud.

“Y entonces vamos paso a paso etapa por etapa juntos, yo dando la indicación en cuidándolo y el paciente cumpliendo mis indicaciones. Todos sabemos que hay pacientes que no cumplen porque no hay confianza, no hay comunicación. Para mí es importantísimo eso, trabajar en equipo. Si no hay un trabajo en equipo como antiguamente el doctor mandaba y el paciente obedecía y si no obedecía el doctor a veces ya ni lo quería recibir entonces no, es porque hubo una mala comunicación hubo un mal entendimiento. La prioridad, prioridad absoluta de escoger a tu doctor es que tú tengas química con tu doctor y cómo evaluar la química, no sé. Tienes que tener ese feeling que todos lo hemos conocido, alguien que tú hables y la persona te entiende otra cosa entonces no hay químico, alguien que llegó y ya te cae mal y no... tú no sabes ni por qué”, recordó.

La preparación del paciente es algo único, por lo que él debe conocer a fondo y a detalle a todos los especialistas que estarán en su intervención estética.

“Por eso hice ese protocolo. Mi paciente se reúne con todos los doctores que van a participar en su tratamiento. No la cirugía, el tratamiento comienza desde el preoperatorio. Exámenes de sangre. Exámenes cardiológicos. El anestesista tiene una consulta con el paciente y saber todo. ¿Qué va a saber? Si es miedosa, si le tiene pánico a las agujas, si le tiene pánico a... si es nerviosa, si es hiperactiva, si ya ha tenido malas experiencias de cirugía, si vomitó, si tuvo en otra cirugía alguna alteración, si es alérgica los medicamentos, qué pastillas está tomando, si hace drogas, si es alcohólico o ha tomado alcohólico hace cuánto. Todo eso de ahí tiene que saber todo el mundo, todo el equipo. Yo puedo superar un paciente al día. Está el psicólogo Life Coach Es un psicólogo que la mantiene con la mente clara y no... ¿Qué pasa con el posoperatorio? Los pacientes se frustran, sienten irritabilidad o tristeza porque estás recuperándose. Entonces el primer día no pasa nada, pero ya el tercer día que no puedes hacer tu vida normal, que te duele un poco las cosas, sobre todo un alipo, que es más doloroso. El paciente comienza a frustrarse y a ponerse de mal genio. Cuando no duermes un día estás de mal genio el día siguiente, estás de malhumorado. Así comienza a ponerse. El Recore Coach maneja esa situación con el paciente para que no se desquite con el esposo, con los hijos, ni con el perro que pasa por ahí, le pega una patada”, explicó.

Así, el Dr.Juan Pablo prepara al paciente para que la experiencia no sea traumática.

“Entonces eso, más que nada. Para que sea una experiencia no traumática y no con menos con menos discomfort posible. Porque no es una recuperación, no es algo fácil.

¿Y qué pasa? Nosotros implementamos una manera de que el conspiratorio se convierta el proceso en que una oruga se convierte en mariposa. Pero la belleza no comienza en la piel. La belleza comienza acá dentro”, dijo

“Entonces hay emociones guardadas, sentimientos guardados por mil cosas, por relaciones con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu esposo, ex esposo, suegros, que no has resuelto. Todos tenemos esas pequeñas cosas que dejamos pendiente o que por relaciones incómodas, con tu ex mujer, todas esas cosas. Entonces las manejas, las tratas, las analizas y hacen junto con el Recore Coach un plan de acción para sobrellevar ese obstáculo o eso no tan positivo es que tienes en tu vida”, finalizó.

Una decisión informada

Para quienes evalúan dar este paso, los expertos recomiendan acercarse a la consulta médica con preguntas abiertas: qué resultados son realistas según su anatomía, cuáles son los riesgos específicos del procedimiento, cómo será el postoperatorio día a día y qué ocurre si surgen molestias o dudas tras el alta.

Más allá de las tendencias o la presión estética del entorno, la cirugía plástica —cuando se aborda con información verificada y criterio clínico— se entiende como un proceso médico que requiere tiempo, acompañamiento y una decisión personal consciente.