HighLevel ayuda a automatizar negocios pequeños

Contestar mensajes en un teléfono, llevar los prospectos en una hoja de cálculo y agendar citas en una libreta fue, durante mucho tiempo, la forma normal de operar un negocio pequeño. Hoy esa manera de trabajar tiene un costo visible: el cliente que no recibe respuesta en minutos le escribe a la competencia.

Por eso cada vez más pymes mexicanas están migrando a plataformas «todo en uno», que juntan en un mismo tablero el registro de clientes, las conversaciones, la agenda y los pagos. Una de las más usadas por agencias de marketing es HighLevel, un software estadounidense que además permite automatizar el seguimiento con inteligencia artificial.

El problema no es la herramienta, es entenderla

Rodrigo Camacho, empresario mexicano y especialista en HighLevel, lleva años enseñando a usar la plataforma a emprendedores de Latinoamérica. Es el afiliado número uno de HighLevel en español en la región y fundador de Nivelpedia, un sitio que documenta la herramienta en español.

«El software ya existe y es accesible. Lo que frena a los negocios es que casi toda la documentación está en inglés y pensada para Estados Unidos», señala Camacho. En su experiencia, las tres dudas que más se repiten son cuánto cuesta en realidad, si funciona con WhatsApp y cuánto tiempo toma dejarlo andando.

Qué puede automatizar un negocio pequeño

La primera respuesta. Un agente de inteligencia artificial contesta al prospecto en segundos, a cualquier hora, y lo invita a agendar.

Un agente de inteligencia artificial contesta al prospecto en segundos, a cualquier hora, y lo invita a agendar. Los recordatorios de cita. El sistema avisa al cliente antes de su cita y reduce las ausencias.

El sistema avisa al cliente antes de su cita y reduce las ausencias. El seguimiento. Quien pidió informes y no compró recibe mensajes programados sin que nadie tenga que acordarse.

Quien pidió informes y no compró recibe mensajes programados sin que nadie tenga que acordarse. Las reseñas. Después del servicio, el cliente recibe una invitación para dejar su opinión en Google.

Camacho recomienda empezar por una sola automatización, la que resuelva la fuga más grande, y sumar el resto después. «Un consultorio que solo automatiza los recordatorios ya recupera citas que antes perdía», apunta.

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