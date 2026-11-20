Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 20 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche, los atletas se enfrentarán en los duelos por La Supervivencia con el objetivo de salvar a sus compañeras, quienes esta semana se encuentran en peligro de ser eliminadas de Exatlón 2026. Después de una semana llena de desafíos y conflictos, los equipos tendrán su última batalla de la semana.

Además, los Rojos estarán buscando que las atletas del equipo Azul estén en el Duelo de Eliminación después de haber perdido en la Zona de Peligro el día de ayer. Aquí te contamos quién gana los duelos por La Supervivencia II y III de este viernes 20 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Los celestes parecen haber roto su racha de derrotas que llevaban desde el mes de octubre; es por eso que esta noche los favoritos para ganar La Supervivencia II son los Azules, mientras que el equipo Rojo se estaría llevando La Supervivencia III, conforme a lo que se ha visto en las competencias pasadas.

Además, los conflictos en la temporada 10 de Exatlón México están siendo cada vez más evidentes y, tras 13 semanas de competencia, parece que tanto Eliud como Leo no pueden convivir en armonía. Por otro lado, el equipo escarlata también está presentando problemas entre sus mismos integrantes, ya que a Paulette no le gusta cómo se están llevando a cabo las estrategias.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 20 de noviembre?

Los duelos por Las Supervivencias II y III de este viernes 20 de noviembre se podrán observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.