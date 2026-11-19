Juegos ¿rivales o complementarios? Entre Vice City y Hyrule, Rockstar y Nintendo retratan dos generaciones marcadas por la nostalgia, la incertidumbre y la búsqueda de un futuro que nunca llegó. (Especial)

Las cuatro horas que tardó en descargarse en mi PlayStation no se comparan con los trece años de espera: ahora somos todos criaturas distintas en un mundo nuevo, más viejos, enfermos y cansados. Cuando apareció Grand Theft Auto V, en 2013, acaso todavía creíamos que el trabajo al salir de la universidad bastaba para comprar una casa, que podíamos superar materialmente a nuestros padres; que el internet era quizá una promesa con una potencia emancipatoria antes que una condena, que nos hace trabajar más, en vez de lo contrario: antes el trabajador separaba la vida entre el ocio y la disciplina de la fábrica, ahora estamos perpetuamente conectados, contestando correos de madrugada; y que las redes sociales eran un mero pasatiempo, no el tóxico escenario donde transcurre la existencia, la angustia y la náusea. En ese intervalo ocurrió una pandemia, la inflación convirtió la vivienda en un privilegio inalcanzable, Donald Trump regresó para confirmar que la política devino en un ridículo programa de telerrealidad y una generación completa descubrió que el sueño americano, si es que alguna vez existió, no murió de golpe, sino por agotamiento, quizá desmantelamiento, como ranas en agua hervida. GTA VI no llega sólo después de trece años; llega después del derrumbe de una época.

Por eso la primera impresión no tiene que ver con los gráficos ni con la iluminación de Vice City, la versión que Rockstar construye de Miami, sino con el estado entero de Leonida, una recreación satírica de Florida. Tiene que ver con un tigre encerrado en la propiedad de una banda dedicada al narcotráfico, con chimpancés que viven como decoración del crimen organizado, con avionetas que arrojan cocaína sobre los pantanos para que otros la recojan en lanchas y con ese desfile inagotable de personajes extravagantes que recuerdan al fenómeno del Florida Man, ese meme nacido de los encabezados de prensa donde un hombre de Florida aparece una y otra vez como protagonista de los delitos y sucesos más inverosímiles. Durante años Rockstar convirtió esa fauna en combustible para la parodia; hoy basta con mirar las noticias para comprobar que la ficción perdió la carrera. Rockstar ya no exagera Estados Unidos. Apenas lo copia. La sátira cedió terreno frente a una realidad que decidió adelantarse a cualquier caricatura. La hiperstición: aquellas ficciones que, como definió el filósofo Nick Land, dejan de ser imaginarias porque terminan produciendo la realidad que anticipaban.

Basta escuchar los primeros acordes de una canción de The Cars mientras el automóvil avanza entre las avenidas de Vice City para entender que Rockstar cambió de registro. Sigue ahí la violencia espectacular que convirtió a la saga en un fenómeno cultural, pero debajo aparece otra violencia, menos ruidosa y mucho más reconocible: la precariedad. Jason y Lucía no pertenecen a la tradición del mafioso ambicioso ni del criminal romántico. Son personajes atrapados en un ecosistema donde sobrevivir implica delinquir. La lectura que circuló estos días en redes sociales, y que define a GTA VI como una crítica materialista del capitalismo tardío, quizá simplifique un juego demasiado complejo para reducirlo a un manifiesto político, pero acierta en un punto: Rockstar comprendió que el verdadero antagonista ya no es la policía o el mafioso en turno. Es un sistema económico donde el ascenso social parece una reliquia.

GTA VI parece construido sobre esa intuición que Mark Fisher llamó realismo capitalista: la incapacidad para imaginar una alternativa al sistema incluso cuando éste demuestra su fracaso. Nadie sueña con cambiar Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida. Todos intentan sobrevivir en él. La violencia deja de ser un acto excepcional y adquiere la lógica cotidiana de quien acepta cualquier empleo porque las deudas no esperan. Los protagonistas no representan héroes revolucionarios; representan a una generación que heredó salarios insuficientes, rentas imposibles y trabajos temporales mientras observa, desde la pantalla del teléfono, la riqueza ajena convertida en entretenimiento.

Quizá por eso la simulación alcanza un nivel inquietante. Si en la vida cotidiana resulta casi imposible comprar una casa, en GTA VI puedes tener una, decorarla y recorrer sus habitaciones. Si construir una relación estable parece cada vez más difícil, Lucía ofrece la ilusión de una intimidad que el mundo exterior volvió frágil. Si el teléfono ya colonizó cada minuto libre, el videojuego permite pasar horas frente a una versión ficticia de las redes sociales, mirar transmisiones en directo, perder el tiempo entre publicaciones absurdas o sentarse frente al televisor para seguir telenovelas completas con guiones propios. Incluso es posible jugar videojuegos dentro del videojuego. La frontera entre representación y realidad desaparece hasta confundirse consigo misma.

Baudrillard habría reconocido aquí el triunfo del simulacro. La copia ya no reemplaza a la realidad porque ambas terminaron por parecerse demasiado. En entregas anteriores, la exageración producía distancia. Aquí produce reconocimiento. Las discusiones virales, los algoritmos, los influencers, las teorías conspirativas de sujetos como Nick Fuentes, la obsesión por grabarlo todo y convertir cualquier tragedia en contenido no pertenecen al universo de Rockstar. Pertenecen al nuestro. La ficción sólo reorganiza aquello que millones de personas observan todos los días desde la pantalla del celular.

Walter Benjamin sostenía que toda época sueña la siguiente antes de construirla. Rockstar parece invertir la ecuación. El estudio toma el sueño americano roto y lo convierte en un espacio navegable. Leonida no promete futuro; ofrece circulación. Se puede conducir durante kilómetros sin cumplir ninguna misión, escuchar a Celia Cruz mientras cae la tarde sobre los pantanos o perderse entre carreteras secundarias donde no ocurre nada importante. En esos trayectos aparece una sensación inesperada: la contemplación. Resulta paradójico que un videojuego famoso por el caos encuentre sus mejores momentos cuando permite simplemente mirar el paisaje. Algo que le aprendió bien a Red Dead Redemption.

🎶 Al ritmo de “¡Dale, Zelda, dale!” los fans de Ocarina of Time pasan el tiempo mientras esperan el inicio de la venta nocturna del videojuego para Nintendo Switch 2. 🎮 En Plaza Universidad, las filas se extienden fuera de la plaza ante la expectativa por conseguir una copia desde la medianoche. #Zelda #NintendoSwitch2 #CDMX — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 5, 2026

GTA VI y Ocarina of Times: dos ángulos de un mismo relato

Hay otra emoción que recorre GTA VI y que quizá explique parte de su impacto. No es la euforia de regresar a Vice City, sino una nostalgia distinta, menos ligada a un lugar que a una forma de experimentar el tiempo. Mientras Nintendo reconstruye The Legend of Zelda: Ocarina of Time para una generación que lo convirtió en el gran mito de su infancia, Rockstar hace lo propio con Vice City, pero sin idealizarla. Ambos proyectos dialogan desde extremos opuestos. Ocarina of Time recuerda un mundo donde todavía parecía posible perderse durante horas sin sentir culpa por ello; GTA VI retrata otro donde incluso el ocio quedó colonizado por algoritmos, notificaciones y economías de la atención. Uno intenta preservar la inocencia de finales de los noventa; el otro registra la resaca de quienes crecieron después. Quizá por eso se complementan. El remake de Ocarina of Time mira hacia el momento en que el futuro, al final del milenio, todavía era una promesa, aunque, paradójicamente, en el juego acontece un futuro apocalíptico el cual debe ser revertido mediante viajes al pasado. GTA VI observa ese mismo futuro cuando ya se convirtió en presente y pregunta, con una melancolía que rara vez asoma en la saga, qué fue exactamente lo que perdimos en el camino.

Tal vez por eso GTA VI produce una sensación distinta a la de sus antecesores: si antes era una parodia y crítica al sueño americano, ahora que este ha muerto, Jason y Lucía son los habitantes que quedan en el estéril páramo que dejó Ganondorf. El futuro perdido.

Trece años después, GTA VI deja de ser una sátira sobre criminales para convertirse en un retrato melancólico de quienes crecieron entre crisis financieras, pandemias, alquileres impagables, trabajos precarios y pantallas infinitas. Conducir por Vice City mientras The Cars o Celia Cruz acompañan el trayecto produce un placer extraño, casi nostálgico. No porque el videojuego nos permita escapar de la realidad, sino porque concede algo que la realidad ya casi no ofrece: el tiempo para contemplarla antes de que el siguiente algoritmo reclame nuestra atención.