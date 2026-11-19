Bruno Mars con sus padres. El cantante le dedicó unas palabras a su padre Peter Hernández luego de su muerte y aprovechó para mencionar a su madre Bernadette San Pedro, quien falleció en 2013. (@brunomars/Instagram)

El cantante estadounidense Bruno Mars anunció este jueves 19 de noviembre de 2026 el fallecimiento de su padre, Peter “Pedrito” Hernández, a los 74 años, mediante una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El intérprete compartió una serie de fotografías familiares con su padre mientras este permanecía en una cama de hospital. El artista de 41 años recordó la importancia que tuvo su padre durante sus primeros años dentro de la industria musical, además de dedicar unas palabras a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en 2013.

¿Qué dijo Bruno Mars tras la muerte de su padre?

A través de sus Instagram, Bruno Mars reveló que durante la semana pasada tuvo la oportunidad de abrazar a su padre por última vez, luego de que falleciera el pasado 10 de noviembre. Al momento no se han dado a conocer detalles sobre su fallecimiento.

En la publicación, el cantante destacó que su padre, Peter Hernández, fue quien le transmitió gran parte de sus conocimientos musicales, además de reconocer su dedicación a la crianza de sus cuatro hermanas, su hermano y él, finalizando por recordar a su madre, quien también falleció en 2013, dejando un emotivo mensaje y un encargo para su padre en el más allá.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me han oído hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. Para mí, fue el mejor papá del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo, papá. Dale un beso a mamá allá arriba de mi parte”.

¿Quién era Peter Hernández y cómo influyó en la carrera musical de Bruno Mars?

Peter Hernández, también conocido como “Pedrito” o “Dr. Doo-Wop”, fue un cantante, percusionista y director musical originario de Brooklyn, Nueva York, con ascendencia puertorriqueña.

Durante su juventud se trasladó a Hawái, donde fundó The Love Notes, agrupación dedicada a interpretar clásicos del doo-wop, género musical caracterizado por sus armonías vocales y que alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1950 a 1960.

Fue entonces, dentro del espectáculo familiar, donde Bruno Mars comenzó su carrera artística a los cuatro años, realizando imitaciones de Elvis Presley en los escenarios de Waikiki, lo que le valió el sobrenombre de “Little Elvis”.

Además de enseñarle a tocar instrumentos de percusión, Peter Hernández fue el responsable de darle el apodo de Bruno, debido al parecido que encontraba entre su hijo y el luchador profesional Bruno Sammartino. La influencia musical de su padre también quedó reflejada en Doo-Wops & Hooligans, el álbum debut del cantante, publicado en 2010.

¿Qué le pasó a la mamá de Bruno Mars?

Bernadette San Pedro Bayot, madre de Bruno Mars, fue una cantante y bailarina de origen filipino que también participó activamente en la formación artística de sus hijos.

La madre de Bruno Mars falleció el 1 de junio de 2013, a los 55 años, debido a un aneurisma cerebral, mientras se encontraba internada en el Queen’s Medical Center de Honolulu, Hawái.

En una entrevista para la revista Latina en 2017, Bruno Mars reconoció que la pérdida de su madre transformó su perspectiva sobre la vida y aseguró que estaría dispuesto a renunciar a su carrera musical con tal de tenerla nuevamente a su lado.

Trece años después de la partida de su madre, el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, representa la pérdida de las dos figuras que lo inspiraron y acompañaron en sus inicios en el medio artístico y sentaron las bases de su trayectoria musical.