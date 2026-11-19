La Granja VIP La programa de TV Azteca bajo la lupa por presunto maltrato animal

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) emitió un exhorto a la producción de La Granja VIP para detener cualquier actividad que provoque dolor o sufrimiento a los animales, permitir revisiones veterinarias y entregar informes sobre su estado de salud, luego de señalamientos de presunto maltrato animal y denuncias ante la Fiscalía.

En el oficio, la dependencia solicita garantizar los derechos y el bienestar de los animales que permanecen en las instalaciones donde se desarrolla el reality, así como cumplir con las disposiciones legales de protección animal vigentes en la capital.

¿Maltrato animal en La Granja VIP?

La Agencia de Atención Animal expuso que usuarios de redes sociales, ciudadanos, activistas y rescatistas han señalado posibles situaciones de maltrato animal dentro del programa. De acuerdo con el documento, existen denuncias presentadas ante la Fiscalía por estos hechos.

La dependencia advirtió que, de comprobarse las conductas señaladas, podrían constituir delitos sancionados por los artículos 350 y 350 Bis del Código Penal de la Ciudad de México.

El exhorto, publicado en las redes sociales de la dependencia, también refiere presuntas omisiones relacionadas con la supervisión de los animales, la capacitación de las personas que conviven con ellos y la revisión de sus condiciones de salud por parte de autoridades competentes.

AGATAN sostiene que la producción no habría proporcionado reportes médicos veterinarios sobre los ejemplares ni informado a la dependencia acerca de su estado de salud y bienestar.

Qué establece la ley sobre los animales en programas de televisión

El artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México establece que los animales que participan en espectáculos, filmaciones, programas televisivos, anuncios publicitarios y otras producciones audiovisuales deben recibir un trato digno y respetuoso.

La disposición contempla que estas garantías deben mantenerse durante las actividades, los traslados y los tiempos de espera. También establece la posibilidad de que participen autoridades competentes y representantes de asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas, previa solicitud y autorización, como observadores.

En el caso de La Granja VIP, AGATAN considera que las condiciones de protección deben garantizarse durante todo el tiempo que los animales permanezcan en las instalaciones, debido a la naturaleza del formato televisivo.

El oficio señala que no habría existido presencia física permanente de autoridades facultadas para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, además de cuestionar la preparación del personal encargado del cuidado de los ejemplares y la capacitación de los participantes.

¿Qué piden a la Granja VIP?

Entre las observaciones incluidas en el documento, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México refiere que los animales no habrían sido evaluados por personal médico veterinario de la propia dependencia ni de otras instancias públicas facultadas para revisar su bienestar.

Por ello, solicitó a la producción autorizar el ingreso de personal de la Agencia de Atención Animal para realizar revisiones veterinarias y brindar capacitación sobre derechos y bienestar animal a los participantes.

La dependencia también pidió detener de inmediato cualquier práctica que provoque dolor, sufrimiento, tortura o muerte a los animales.

En el exhorto se precisa que el maltrato puede presentarse mediante acciones directas o por omisiones relacionadas con su cuidado. La falta de alimento, agua limpia, atención médica o condiciones adecuadas puede comprometer su bienestar.

Asimismo, la autoridad advierte que comportamientos como gritar, azuzar, intimidar o ejercer contacto físico para someter a los animales pueden generar estrés, ansiedad y afectaciones emocionales.

¿Qué ha respondido la producción de La Granja VIP?

Hasta el momento no existe respuesta pública de TV Azteca ni de los responsables de La Granja VIP a las solicitudes de la Agencia de Atención Animal.

El documento, fechado el 18 de noviembre de 2026 y firmado por Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora general de la Agencia de Atención Animal, está dirigido a Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca; Adrián Ortega, director general de Televisión y Contenidos; Alejandro Esquivel, director de Entretenimiento, y David Ortíz Marquet, productor de La Granja VIP.