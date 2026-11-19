Agreden a Kariana Colmenero y a su camarógrafo en Álvaro Obregón Foto: Vía redes sociales

Momentos de tensión fueron los que vivieron la reportera Kariana Colmenero y su compañero camarógrafo Jonathan, quienes fueron agredidos mientras realizaban un enlace en vivo para el noticiero De Pisa y Corre, conducido por Paola Rojas. De acuerdo con lo que señaló la periodista, al momento del ataque sintió miedo ya que recibió jaloneos y pidió ayuda al 911 mientras su compañero recibía golpes.

Los hechos ocurrieron este jueves 19 de noviembre de 2026 en la colonia El Pirú, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Todo inició cuando el equipo de Grupo Imagen acudió al lugar para documentar la denuncia de un vecino, quien señalaba que un conductor de transporte público estacionaba su unidad frente a su domicilio y le impedía sacar su automóvil de la cochera.

¿Cómo ocurrió la agresión contra Kariana Colmenero?

De acuerdo con la grabación, que ya circula en redes sociales, mientras Colmenero explicaba frente a las cámaras el conflicto de los vecinos involucrados en el altercado, el conductor de la unidad que impedía el acceso al afectado se acercó al equipo periodístico y, de acuerdo con el testimonio de la reportera, comenzó a confrontarlos de manera agresiva.

La situación escaló cuando llegó la esposa del chofer en cuestión. Según narró la periodista en un video publicado en su cuenta de Instagram, la mujer la jaloneó e intentó llevarla hacia otro punto de la calle. También exigió que dejaran de grabarla y colocó una mano sobre la cámara para impedir que continuara la transmisión.

La reportera explicó que la mujer le quitó su teléfono celular y que otras personas se acercaron para rodearla e intimidarla. En medio del altercado, Colmenero intentó pedir ayuda y mantenerse cerca de su compañero.

Agreden a Kariana Colmenero y a su camarógrafo en Álvaro Obregón Foto: Vía redes sociales

El camarógrafo Jonathan también recibió golpes

Uno de los momentos que más llamaron la atención y que generaron preocupación tanto para los afectados como para las personas que vieron este video en redes sociales ocurrió cuando la periodista vio que varias personas golpeaban a Jonathan, su compañero de trabajo. Mientras intentaba pedir auxilio al número de emergencias 911, también buscaba evitar que la separaran del camarógrafo.

La tensión fue tal que la transmisión tuvo que interrumpirse. Colmenero contó que sintió temor porque no sabía hacia dónde podían llevarla y porque la situación había rebasado lo que inicialmente parecía una discusión vecinal y una transmisión en vivo.

De acuerdo con su relato, ninguna patrulla llegó al sitio pese a la llamada de emergencia. Más tarde, Jonathan apareció en el estudio de Imagen Televisión y comentó que solamente había recibido golpes, aunque la reportera consideró que lo ocurrido había sido más delicado de lo que señaló su compañero.

Durante un enlace de denuncia ciudadana por el bloqueo de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, la reportera Karina Colmenero y camarógrafo fueron agredidos por vecinos de la zona. #NoticiasImagen #PaolaRojasDPC @PaolaRojas @karianacn https://t.co/AWUW0bBWmT — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) November 19, 2026

Kariana Colmenero expone lo que vivió en la agresión

La reportera publicó en su cuenta de Instagram un video en el que expone su sentir ante la agresión que acababa de vivir momentos antes. Asimismo, añadió que fueron momentos de tensión en los que sintió miedo y agregó que usuarios le advirtieron el riesgo que corrían ambos reporteros: “Me comentaron que esa zona era bastante peligrosa. Yo no pensé que reportar un conflicto vecinal iba a escalar tanto”.

Colmenero se mostró preocupada por el ejercicio de su labor periodística y los riesgos que corrieron ella y su compañero y señaló que “Creo que no se vale. No se vale que uno esté tan expuesto en la vida por hacer su trabajo. Yo lo que hago es darles voz, busco promover la justicia y no debería eso ponerme en peligro”.