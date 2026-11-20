Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional Este viernes 20 de noviembre se dan a conocer los números ganadores

Los resultados del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional se se dan a conocer este viernes 20 de noviembre, fecha en que los participantes podrán revisar si los números ganadores coinciden con su cachito o serie que adquirieron, incluido el premio mayor.

Esta edición coincide con la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana y el billete está dedicado al desfile cívico-militar.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional

La ceremonia puede seguirse a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los niños gritones anuncian los números conforme avanza la extracción.

La grabación también queda disponible para quienes no pudieron conectarse a la hora de la emisión o necesitan revisar nuevamente los números anunciados para comprobar sus boletos.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 318 está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 20 de noviembre de 2026.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 318 de la Lotería Nacional?

El premio principal del Sorteo Especial 318 asciende a 27 millones de pesos, distribuidos en dos series. Esta modalidad determina cuánto puede recibir un participante según la cantidad de boletos que haya comprado y la proporción correspondiente a su participación.

La bolsa total del sorteo alcanza los 80 millones de pesos, con más de 12 mil premios y reintegros.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 318?

La consulta de los resultados de la Lotería Nacional puede realizarse en el portal oficial de la institución, donde los participantes tienen acceso a la información del sorteo y a una herramienta para verificar sus boletos mediante el número de folio.

También es posible revisar las listas de premios en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales oficiales de la Lotería Nacional, canales en los que se difunden los resultados una vez concluida la ceremonia.