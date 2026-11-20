Black Friday México 2026 Las ofertas en México no terminaron con El Buen Fin 2026, ya que diversas marcas anunciaron su participación en el popular ‘Viernes Negro’.

El Buen Fin 2026 finalizó esta semana, sin embargo, México no se ha despedido por completo de las promociones. Tan sólo este mismo noviembre, el país volverá a difrutar de otra fiesta de ofertas y rebajas en diversas categorías: el popular Black Friday, también conocido como Viernes Negro.

A pesar de que este evento comercial anual se originó en Estados Unidos y se celebra cada viernes posterior al Día de Acción de Gracias, otros países han adoptado la dinámica para crear sus propias campañas, o en algunos casos, sumarse al evento estadounidense.

¡Te contamos cuáles son las tiendas y marcas en México que ya anunciaron sus ofertas del Black Friday 2026! De esta manera, podrás organizar tu presupuesto y la prioridad de los productos que deseas con una semana de antelación.

Black Friday 2026: ¿cuáles son las tiendas que tendrán ofertas del Viernes Negro en México?

A pesar de que estamos en la recta final del año, todavía existen más eventos de rebajas programados en México a partir de este noviembre, por lo que no tendrás que preocuparte por gastar demasiado en los regalos navideños, sino en organizar tu presupuesto para aprovechar las ofertas restantes de la mejor manera.

Tras el éxito de El Buen Fin 2026, las tiendas depertamentales de México y marcas internacionales presentes en el país han anunciado que se sumarán al icónico Black Friday, evento comercial anual originalmente creado en Estados Unidos.

Entre ellas, se encuentran:

Liverpool

Previo a su gran Venta Nocturna de Navidad, la tienda departamental aseguró que ofrecerá ofertas durante el Viernes Negro. Las categorías con rebajar incluirán desde electrónicos hasta moda, hogar y otros. Mediante su página web oficial, Liverpool recomendó a sus clientes a mantenerse al tanto de actualizaciones en redes sociales para conocer más beneficios durante el evento comercial.

Coppel

En el caso de Coppel, ¡las ofertas no sólo durarán un viernes! Sino que el grupo empresarial extenderá las rebajas en todas sus categorías: celulares, pantallas, electrodomésticos, línea blanca, ropa, zapatos y mucho más, uniendo así el popular viernes de promociones con el Cyber Monday.

Lenovo

La empresa tecnológica dobló la apuesta de las rebajas y presentó al público su Black Week, que durará del 30 de noviembre al 6 de diciembre una vez finalizado el viernes de ofertas. Dispositivos como laptops, computadoras de escritorio, equipos gamer, monitores, tablets y accesorios tendrán descuentos de hasta el 30%, ¡una oportunidad difícil de resistir!

Marcas deportivas

Por otra parte, multinacionales destacadas como Puma y Adidas ya cuentan con sus primeros anuncios de ofertas en calzado, ropa y accesorios rumbo al Black Friday, con el propósito de que sus clientes y clientas puedan armar el mejor plan de ahorro y compra. En el caso de Puma, los descuentos alcanzan el 60%, ¡complicado decir no!

¿Cuándo será el Black Friday en México?

A pesar de que es una fecha originaria de Estados Unidos, los comercios y tiendas en línea en México adoptan exactamente el mismo día para competir con las ofertas internacionales y aprovechar el impulso de las compras finales del año.

Cada Black Friday ocurre el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, por lo que este año se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2026, ¡a sólo una semana de distancia!

El evento comercial anual suele tener un día principal, sin embargo, muchas tiendas y comercios en línea extienden las promociones durante todo el fin de semana hasta el Cyber Monday, que cae el lunes 30 de noviembre.