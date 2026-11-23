Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las ofertas en Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart llegan esta semana a las sucursales con descuentos en frutas y verduras con el objetivo de que sus clientes surtan su despensa con los precios más bajos este 24 y 25 de noviembre.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

En frutas, la caña destaca por la diferencia de precios entre ambas cadenas. Chedraui la ofrece a 8.50 pesos por kilo, mientras que Walmart la vende en 29.90 pesos, lo que representa un ahorro de 21.40 pesos por kilo en el primer supermercado.

La piña Miel presenta en promedio 30 pesos el kilo en ambas cadenas. El plátano Chiapas mantiene el mismo costo también, con 18 pesos por kilo.

Las manzanas Gala y verde coinciden en precio, con 54 pesos por kilo tanto en Martimiércoles como en Martes de Frescura. Para el melón chino, Walmart presenta una mejor oferta, con 35 pesos por kilo, mientras que Chedraui lo vende en 39.90 pesos.

La papaya Maradol se encuentra más económica en el supermercado mexicano, con 41.90 pesos por kilo, frente a los 44 pesos de su competencia.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

En verduras, el jitomate Saladet tiene una de las mejores ofertas en Chedraui, que lo ofrece en 27 pesos por kilo, mientras que Walmart lo vende en 44 pesos.

La papa blanca tiene un precio promedio de 47 pesos en las dos tiendas comerciales. El chayote cuesta 29.90 pesos por kilo en Chedraui y 39.90 pesos en su principal competencia.

El brócoli se encuentra en 49.90 pesos por kilo en Chedraui, mientras que Walmart lo ofrece en 64 pesos.

La zanahoria fresca también tiene un precio más bajo en la tienda mexicana, con 14.90 pesos por kilo, frente a los 15 pesos del supermercado estadounidense .

La cebolla blanca cuesta 49.90 pesos por kilo en Chedraui y 69 pesos en Walmart. El tomate verde sin cáscara, en cambio, es más barato en Martes de Frescura por un peso, con 67 pesos por kilo, frente a los 69 pesos de Martimiércoles.

Para la lechuga romana, Walmart tiene un precio de 21 pesos por pieza, mientras que Chedraui la vende en 24.80 pesos.

El aguacate Hass cierra la feria de ofertas y mantiene el mismo precio en ambas cadenas, con 42 pesos por kilo. Recuerda que los precios pueden cambiar sin previo aviso en ambas cadenas.