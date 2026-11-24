¿Habrá nuevas canciones de Luis Miguel? Esto se sabe de un supuesto nuevo tema de ‘El Sol’ (Cuartoscuro)

Después de casi nueve años sin lanzar un nuevo álbum de estudio, Luis Miguel, mejor conocido como “El Sol de México”, está cada vez más cerca de presentar nueva música.

¿Cómo anunció Luis Miguel su regreso a la música?

A través de la cuenta oficial de Spotify México, sorprendió a los seguidores del intérprete con una publicación difundida el lunes 23 de noviembre de 2026.

La imagen muestra una parte del rostro de Luis Miguel, iluminado por un resplandor del sol que aparece detrás de él, acompañado de unos tonos dorados.

La fotografía despertó especulaciones entre sus fanáticos, quienes consideran que podría tratarse de la portada de su próximo sencillo o de un nuevo álbum de estudio.

¿Cuándo se estrenará la nueva canción de Luis Miguel?

De acuerdo con el mensaje compartido por Spotify México, el lanzamiento está programado para el próximo 3 de diciembre de 2026.

Por ahora, los seguidores del cantante tendrán que esperar solo nueve días para conocer la nueva propuesta musical de Luis Miguel, quien no ha presentado un álbum de estudio desde 2017.

¿Qué se sabe del nuevo tema musical de Luis Miguel?

Hasta el momento, no se ha revelado el título de la próxima canción ni se ha confirmado si el anuncio corresponde al lanzamiento de un sencillo o a un álbum completo.

¿Luis Miguel regresará a los escenarios con una nueva gira?

El regreso de Luismi no solo ha despertado expectativas por su nueva música, sino también por la posibilidad de volver a verlo en los grandes escenarios.

Desde septiembre de 2026 comenzaron a circular referencias sobre los preparativos de una nueva gira del cantante, que estaría contemplada para 2027. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado las fechas de sus presentaciones ni los detalles sobre la venta de boletos.

¿Cuál fue el último álbum de Luis Miguel?

El último trabajo discográfico de Luis Miguel fue ¡México por siempre!, publicado en 2017. Con este material, el intérprete rindió homenaje a la música mexicana mediante una selección de canciones rancheras acompañadas de mariachis.

Desde entonces, el cantante ha mantenido vigente su trayectoria gracias a un amplio catálogo de éxitos y a sus presentaciones en vivo, pero no había lanzado un nuevo álbum de estudio.