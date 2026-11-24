Promoción Carl’s Jr. 2026 Carl’s Jr. ofrecerá una promoción 2x1 en cuatro de sus hamburguesas más populares.

Las promociones de la última recta del año continúan y, a días del Black Friday que ya ha comenzado a anunciar sus propias ofertas en México, la cadena de comida rápida Carl’s Jr. se adelanta con uno de los obsequios más esperados de su calendario: 2x1 en Estelares, ¡así es, sus hamburguesas más populares estarán en oferta este martes y miércoles!

De acuerdo con la agenda de promociones de la compañía de hamburguesas a la parrilla, sus clientes podrán llevarse dos unidades del mismo producto por el precio de una, no obstante, la oferta no está disponible en todas las sucursales de México, sino en zonas específicas del país previamente anunciadas por la cadena.

¡Te contamos dónde y cómo aprovechar esta promoción!

2x1 en Carl’s Jr. este 24 y 25 de noviembre: ¿en qué sucursales aplica la oferta?

Mediante redes sociales comenzó a difundirse la promoción 2x1 en hamburguesas de Carls Jr., lo que inmediatamente despertó tanto el entusiasmo como el hambre de miles de internautas amantes de la cadena de comida rápida.

De manera previa, Carl’s Jr. reportó esta oferta en su agenda de promociones en México durante el 2026, adelantando las zonas afortunadas que podrán disfrutar de su segunda hamburguesa completamente gratis.

Entre las regiones anunciadas por el restaurante, se encuentran ciudades de Sinaloa, Baja California, Sonora, Jalisco, Nayarit y Baja California Sur, tales como:

Tijuana.

Guadalajara y zona metropolitana.

Tepatitlán.

Mexicali.

Hermosillo.

Culiacán.

Ensenada.

Mazatlán.

Nogales.

Puerto Vallarta.

Ciudad Obregón.

Los Cabos.

La Paz.

Los Mochis.

San Luis Río Colorado.

Tepic.

Nuevo Vallarta.

Rosarito.

Tecate.

Navojoa.

Guaymas.

Guasave.

San Quintín.

Desafortunadamente, ni la capital ni el Estado de México cuentan con la promoción, ¡pero no te achicopales tan pronto! Con el fin del año casi a la vuelta de la esquina, Carl’s Jr. renovará su agenda de promociones y es posible que arranque el 2027 con ofertas como hamburguesas a $1 peso o por el Día de la Hamburguesa.

Términos y condiciones del 2x1 en Carl’s Jr. este 24 y 25 de noviembre en México

Según lo señala la cadena de comida rápida en el apartado de su actual promoción, el 2x1 de Estelares incluye hamburguesas populares del restaurante como:

Famous Star con queso.

Western Bacon Cheeseburger.

Chargrilled Chicken Club.

The Breakfast Burger.

No obstante, la oferta sólo aplica a compras individuales. Es decir, deberás comprar únicamente la hamburguesa y no el combo completo para acceder a tu segundo producto gratis.

En cuanto a la vigencia, la promoción estará disponible hoy 24 y mañana 25 de noviembre de 2026, ¡así que corre por tu hamburguesa al 2x1 y celebra la última semana del mes consintiéndote con una comida especial!