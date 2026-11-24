Martes de Frescura Walmart HOY 1 de septiembre: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes

Walmart tiene ofertas este 24 de noviembre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.

La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 24 de noviembre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $18.00 el kilo

$18.00 el kilo Naranja a granel: $28.00 el kilo

$28.00 el kilo Piña miel: $30.00 el kilo

$30.00 el kilo Perón golden: $40.00 el kilo

$40.00 el kilo Perón golden en bolsa: $38.00 el kilo

$38.00 el kilo Pera red: $46.00 el kilo

$46.00 el kilo Pera bosc: $46.00 el kilo

$46.00 el kilo Manzana gala: $54.00 el kilo

$54.00 el kilo Piña miel: $30.00 el kilo

$30.00 el kilo Uva blanca Clam: $98.00 la pieza

$98.00 la pieza Lechuga hidropónica italiana Eva: $39.00 cada una

$39.00 cada una Lechuga hidropónica Sweet Crunchy Eva: $49.00 cadapaquete con dos piezas

$49.00 cadapaquete con dos piezas Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete

$38.00 el paquete Guacamole original o picante We Guac: $68.00 cada uno

$68.00 cada uno Papa blanca: $51.00 el kilo

Carnes, pollo, pescados y más

Carne de red para hamburguesa congelada Marketside: $89.00 el paquete con 8 piezas

$89.00 el paquete con 8 piezas Nuggets de pollo: $99.00 el kilo

$99.00 el kilo Pechuga con hueso sin piel o sin hueso: $172.00 el kilo

$172.00 el kilo Muslo de pollo con hueso: $99.00 el kilo

$99.00 el kilo Pierna de pollo con hueso: $99.00 el kilo

$99.00 el kilo Pierna de cerdo: $58.00 el kilo

$58.00 el kilo Torerita Rib Eye Jc Choice: $779.00 el kilo

$779.00 el kilo Torerita New York Jc Choice: $449.00 el kilo

$449.00 el kilo Filete de Tilapia: $104.00 el kilo

$104.00 el kilo Barrita de surimi: $126.00 el kilo

$126.00 el kilo Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

$132.00 el kilo Cremador para café liquido extra cremoso Coffe Mate: $74.00 cada uno

$74.00 cada uno Mini pay Freshness Guaranteed: $23.00 cada uno

$23.00 cada uno Mini rosca de reyes Barbie Marketside: $84.00 la pieza

$84.00 la pieza Mini pizzas o bocadillos: $98.00 cada uno

$98.00 cada uno Yogurth griego sin azúcar añadida Yoplait: $75.00 cada uno

$75.00 cada uno Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo

$117.00 el 1/4 de kilo Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

$73.00 el 1/4 de kilo Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 cada paquete de 12 piezas

$81.00 cada paquete de 12 piezas Queso Chihuahua menonita Holandes: $94.00 el paquete de 500 gramos

$94.00 el paquete de 500 gramos Salchicha de pavo Zwan: $49.00 el paquete de 520 gramos

¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 24 de noviembre?

Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.

Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.

¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?

Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 24 de noviembre de 2026 y tienen vigencia hasta el 25 de noviembre. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.