Spotify La propia aplicación reconoció fallas técnicas en las primeras horas de este día.

Han pasado 0 días desde la última aplicación global caída y el turno ahora fue de Spotify, Una de las plataformas de streaming musical más populares a nivel internacional se encuentra presentando algunos desperfectos en las primeras horas de este día. Si querías escuchar tus canciones favoritas mientras te preparabas para salir de casa o te está fallando tu playlist para cantar en el carro, te recomendamos que tengas paciencia, porque no eres la única persona en esta situación el día de hoy.

¿Qué le pasó a Spotify este martes 24 de noviembre?

Por medio de sus redes sociales, la aplicación publicó un mensaje reconociendo que estaba pasando por algunos desperfectos de funcionamiento. “Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos revisando.”

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 24, 2026

De acuerdo con los testimonios de múltiples usuarios en diferentes partes del mundo, la plataforma los sacó de su cuenta y luego no los dejaba acceder aunque su correo y sus contraseñas eran correctas, lo que no les permitía acceder a sus playlist y podcast favoritos.

¿Ya se arregló el problema de Spotify este martes 24 de noviembre?

Minutos más tarde, las mismas redes sociales de Spotify informaron que “Todo estaba mucho mejor” y que el servicio se reestablecería con regularidad.

No obstante, algunas personas han manifestado en sus redes sociales que los problemas han persistido, por lo que es posible que tome algunos minutos u horas más arreglar estos problemas en caso de que se mantengan.