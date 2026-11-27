Se alerta a usuarios por el fraude del desplazamiento de tarjetas. BanCoppel advirtió sobre esta modalidad de fraude bancario luego de que una de sus clientas denunciara el presunto robo de 90 mil pesos en Tizayuca, Hidalgo. (Pexels)

El desplazamiento de tarjeta es una modalidad de fraude bancario mediante la cual los delincuentes recurren a engaños y distracciones para apoderarse de las tarjetas de crédito o débito de los usuarios y acceder a sus recursos económicos.

Esta práctica ha cobrado relevancia luego de que una clienta de BanCoppel denunciara el presunto robo de 90 mil pesos de su cuenta bancaria tras acudir a una sucursal ubicada en Plaza Tizara, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Mediante un comunicado difundido el pasado jueves 26 de noviembre, la institución financiera informó que, tras realizar una investigación interna, determinó que la usuaria fue víctima de esta modalidad de fraude y aseguró que mantiene contacto con la afectada para brindarle atención y acompañamiento.

¿Qué es el desplazamiento de tarjeta y cómo funciona?

El desplazamiento de tarjeta es una modalidad de fraude bancario que consiste en sustituir la tarjeta original de un usuario por otra sin que este se percate del intercambio, además de obtener su NIP.

Esta práctica, también relacionada con el denominado tallado de tarjetas, suele presentarse en cajeros automáticos, donde los delincuentes recurren a engaños y ofrecimientos de ayuda para generar distracciones entre los usuarios.

A diferencia de la clonación de tarjetas, en la que se busca copiar la información bancaria, el desplazamiento implica la sustracción del plástico original mediante un intercambio.

Entre las principales señales de alerta para identificar un posible intento de fraude se encuentran: personas desconocidas que ofrecen ayuda para realizar operaciones bancarias, supuestas fallas o irregularidades en los cajeros automáticos, personas que intentan manipular tu tarjeta bancaria, individuos que se acercan demasiado al momento de ingresar el NIP, tarjetas devueltas que presentan características o datos distintos a los originales, notificaciones de retiros, compras o movimientos bancarios no reconocidos.

¿Cómo prevenir el fraude bancario por desplazamiento de tarjeta?

Ante este tipo de prácticas, BanCoppel y la Condusef recomiendan extremar precauciones al realizar operaciones en cajeros automáticos. En caso de que un cajero automático presente alguna falla o retenga la tarjeta, se recomienda contactar directamente a la institución financiera mediante sus canales oficiales y evitar solicitar ayuda a desconocidos.

Además, entre las principales medidas de prevención, se recomienda: mantener la tarjeta bancaria a la vista en todo momento, no aceptar ayuda de personas desconocidas al utilizar un cajero automático, cubrir el teclado al momento de ingresar el NIP, verificar que la ranura del cajero no presente objetos extraños o alteraciones, comprobar que la tarjeta devuelta corresponda a la propia, utilizar preferentemente cajeros ubicados dentro de sucursales bancarias, activar las notificaciones de movimientos y transacciones, establecer un límite de retiro y consumo y no compartir contraseñas, códigos de seguridad ni datos bancarios.