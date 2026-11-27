Sorteo Superior 2905 de la Lotería Nacional Este 27 de noviembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

La Lotería Nacional presenta los resultados del Sorteo Superior 2905 este viernes 27 de noviembre, fecha en la que miles de participantes están pendientes de los números ganadores y premios anunciados por los tradicionales niños gritones.

Los cachitos de esta edición están dedicados al Día de la Armada de México.

Transmisión en vivo de la Lotería Nacional | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

Quienes desean seguir de cerca el Sorteo Superior 2905 pueden hacerlo mediante la transmisión en vivo que ofrece la Lotería Nacional en su canal oficial de YouTube.

Además, el video permanece disponible en los canales oficiales de la institución, lo que permite volver a consultar la ceremonia una vez concluida.

¿A qué hora es el Sorteo Superior 2905 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2905 de la Lotería Nacional está programado para este viernes 27 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Superior 2905?

El atractivo económico del Sorteo Superior 2905 se concentra en un premio mayor de 17 millones de pesos, una cantidad que se distribuye en dos series.

Quien posea las dos series correspondientes podrá aspirar al monto total de 17 millones de pesos. En cambio, los compradores que cuenten únicamente con una serie recibirán la mitad del premio, equivalente a 8 millones 500 mil pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior 2905?

Una vez concluido el sorteo, los participantes pueden consultar los resultados del Sorteo Superior 2905 directamente en el portal oficial de la Lotería Nacional.

También existe la posibilidad de acudir a los puntos de venta autorizados. Los agentes expendedores pueden revisar los boletos y orientar a los ganadores sobre los pasos necesarios para validar su participación y conocer el procedimiento correspondiente para cobrar un premio.