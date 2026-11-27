Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 27 noviembre (Crónica Digital)

Los resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4297 se dieron a conocer este viernes 27 de noviembre. Los participantes podrán consultar los números ganadores de las tres modalidades para revisar su boleto de participación y saber si son acreedores a un premio.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4297

El Melate 4297 se transmitió en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes observaron el desarrollo del sorteo y la extracción de las esferas que determinaron las combinaciones ganadoras.

Recuerda que el video queda disponible para revisarlo en cualquier momento. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados del 27 de noviembre publicados por la Lotería Nacional

¿A qué hora es el sorteo Melate 4297?

El sorteo Melate 4297 está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 27 de noviembre.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4297?

La bolsa acumulada del Melate 4297 alcanza los 258 millones de pesos, una cifra que concentra buena parte de la atención alrededor del sorteo de este viernes.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate se basa en la selección de combinaciones numéricas por parte de los participantes. Cada jugador puede elegir entre seis y diez números de un universo integrado por 56 opciones.

A partir de esa selección, la combinación participa en el sorteo conforme a las reglas establecidas. Los premios dependen de los aciertos obtenidos frente a los números extraídos.

El juego principal también permite incorporar dos modalidades adicionales, Revancha y Revanchita. Ambas pueden adquirirse junto con Melate y ofrecen oportunidades independientes de conseguir premios.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4297?

Los resultados oficiales del Melate 4297 del viernes 27 de noviembre pueden consultarse mediante los canales institucionales de la Lotería Nacional y en los establecimientos autorizados para comercializar los boletos.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio de participación en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes desean ampliar su participación pueden agregar Revancha y Revanchita mediante pagos adicionales.

Los costos de cada modalidad se distribuyen de la siguiente manera