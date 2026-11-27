Dave Keuning. El guitarrista de la banda The Killers sufrió un derrame cerebral, del cual, el mismo asegura que se ha recuperado sin secuelas en su habilidad para tocar la guitarra. (Wikimedia Commons/Creative Commons y Cuartoscuro)

Dave Keuning, guitarrista y cofundador de The Killers, reveló que hace aproximadamente dos semanas sufrió un grave derrame cerebral que puso en riesgo su vida y por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el músico de 50 años compartió detalles sobre la emergencia médica que atravesó y agradeció a su esposa, Emilie, por haber reaccionado rápidamente ante la situación.

¿Qué le pasó a Dave Keuning, guitarrista de The Killers?

De acuerdo con el propio músico, un coágulo interrumpió el suministro de sangre hacia el lado derecho de su cerebro, provocando que perdiera la visión de un ojo y la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

Pese a la gravedad de los síntomas, Keuning reconoció que no sabía que estaba sufriendo un derrame cerebral. Sin embargo, la rápida reacción de su esposa permitió que fuera trasladado a un hospital y sometido a una intervención quirúrgica de emergencia.

El guitarrista señaló que los médicos le dieron apenas un 40% de probabilidades de sobrevivir y le advirtieron sobre la posibilidad de presentar secuelas en caso de hacerlo. “Pero por algún milagro estoy bien”, expresó el integrante de The Killers.

“¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! Hace tres meses nació nuestra hija, Odette.

Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave; gracias a la rápida reacción de mi esposa, pude llegar de inmediato al hospital y entrar en quirófano. La primera hora tras un derrame cerebral es crucial para recibir atención hospitalaria. Tenía un coágulo de sangre en el cerebro que interrumpió el riego sanguíneo en todo el hemisferio derecho. Cuando llegué al hospital, había perdido la visión en un ojo y la movilidad en el lado izquierdo de mi cuerpo; aun así, no era consciente de que estaba sufriendo un derrame cerebral. Los médicos me dijeron que tenía un 40 % de probabilidades de sobrevivir y que, de hacerlo, me quedarían secuelas; sin embargo, por un milagro, estoy bien.

Y sí, puedo tocar la guitarra igual de bien que antes. Fue lo primero que comprobé al despertar tras la operación.

Me siento sumamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y mis pies, además de hablar tal como lo hacía antes. Estoy agradecido por mi esposa, mi hijo, mi hija y todos mis compañeros de banda, a quienes ahora siento más cercanos que nunca".

¿Cuál es el estado de salud de Dave Keuning?

Pese al complicado pronóstico inicial, Dave Keuning aseguró que ha recuperado la movilidad de sus extremidades y su capacidad para hablar con normalidad, asegurando también que todavía conserva sus habilidades con la guitarra. “Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes”, aseguró el estadounidense.

Keuning expresó su agradecimiento hacia su esposa Emilie, su hijo Kyler, su hija Odette, nacida el pasado mes de agosto, y sus compañeros de The Killers, Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer, con quienes aseguró sentirse más unido que nunca.

Actualmente, The Killers trabaja en un nuevo material discográfico que, de acuerdo con declaraciones recientes de Brandon Flowers, podría ver la luz a finales de 2027 o principios de 2028.