La música volverá a reunir a miles de fanáticos en Puebla el próximo 28 de noviembre con Tecate Comuna 2026, que presentará un cartel histórico encabezado por Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Babasónicos, Enjambre y José Madero.
¿Qué activaciones habrá en el Tecate Comuna?
Tras una edición 2025 marcada con un histórico sold out que reunió a más de 75 mil asistentes, con 29 artistas y más de 12 horas de música, Tecate Comuna continúa consolidándose como uno de los festivales más importantes del país.
Este último sábado de noviembre, el Foro Cholula será el punto de encuentro para disfrutar de una jornada que también contará con la participación de Los Auténticos Caligaris, LP, NSQK, Caloncho, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD, Little Jesus, Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia, Porter y muchos más.
Para que los asistentes puedan organizar su recorrido y disfrutar al máximo de cada presentación, Tecate Comuna 2026 contará con cuatro escenarios: Comuna, Mágico, Templo y Tecate, con actividades a lo largo de toda la jornada. Estos son algunos de los horarios de presentación:
Escenario Comuna
- Leo Rizzi | 12:50 a 13:25 horas
- Nasa Histoires | 14:05 a 14:45 horas
- Little Jesus | 15:30 a 16:15 horas
- LP | 17:00 a 18:00 horas
- José Madero | 19:00 a 20:00 horas
- Enjambre | 21:15 a 22:15 horas
- Moenia | 23:15 a 00:25 horas (madrugada del domingo)
Escenario Mágico
- Big Sempa | 13:25 a 14:05 horas
- Bruses | 14:45 a 15:30 horas
- Los Cafres | 16:15 a 17:05 horas
- Cuarteto de Nos | 18:00 a 19:00 horas
- Caloncho | 20:00 a 21:15 horas
- NSQK | 22:15 a 23:25 horas
Escenario Templo
- Veintiuno | 12:50 a 13:25 horas
- Santa Sabina | 14:05 a 14:45 horas
- Porter | 15:30 a 16:15 horas
- Love of Lesbian | 17:05 a 18:00 horas
- DLD | 19:00 a 20:00 horas
- KAKKMADDAFAKKA | 23:25 a 00:25 horas (madrugada del domingo)
Escenario Tecate
- La Bande-Son Imaginaire | 12:25 a 12:50 horas
- La Bomba de Tiempo | 13:25 a 14:05 horas
- Los Estrambóticos | 14:45 a 15:30 horas
- División Minúscula | 16:15 a 17:05 horas
- The Flaming Lips | 18:00 a 19:00 horas
- Caifanes | 20:00 a 21:15 horas
- Babasónicos | 21:15 a 23:25 horas
- Los Auténticos Caligaris | 00:25 a 02:00 horas (madrugada del domingo)
Una de las principales novedades de Tecate para esta edición será Distrito Tecate, un espacio de gran formato que ampliará la experiencia del festival más allá de los escenarios.
Este punto de encuentro ofrecerá una vista privilegiada hacia el escenario principal y albergará Chele Lab, una experiencia cervecera donde los asistentes podrán personalizar su bebida favorita en versión slushy y experimentar con distintos toppings.
Con su participación en Tecate Comuna 2026, la marca refrenda su vínculo con la música y su compromiso por impulsar experiencias que conecten a las personas.
El cartel completo puede consultarse en las redes sociales oficiales de @cervezatecate y @tecatecomuna.