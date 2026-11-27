Mercado Libre suma a Tesla como Tienda Oficial en México

Mercado Libre, la plataforma líder de comercio electrónico en México, anuncia la llegada de Tesla como Tienda Oficial a su marketplace en México. A partir de hoy, los usuarios podrán encontrar soluciones de carga para vehículos eléctricos directamente en la Tienda Oficial de Tesla dentro de la plataforma.

“La movilidad eléctrica está transformando la manera en que los mexicanos se mueven y también las soluciones que buscan online. La llegada de Tesla como Tienda Oficial a Mercado Libre nos permite seguir ampliando nuestra propuesta en una categoría con enorme potencial, acercando innovación y tecnología a millones de usuarios a través de una experiencia de compra simple, segura y con alcance en todo el país”, señaló Jose Gurméndez, Director Senior de Mercado Libre México.

En su lanzamiento, la Tienda Oficial de Tesla ofrecerá dos productos para facilitar la carga de vehículos eléctricos:

Universal Wall Connector: La solución de carga de Tesla para casas, departamentos, propiedades turísticas y lugares de trabajo. Con una potencia de 11.5 kW, agrega hasta 70 km de autonomía por hora de carga en un vehículo Tesla. Gracias a su adaptador J1772 integrado, permite cargar cualquier vehículo eléctrico, no solo Tesla. Además, se puede programar y monitorear la carga desde la app de Tesla, recibe actualizaciones inalámbricas vía Wi-Fi, puede instalarse en interiores o exteriores y cuenta con garantía de cuatro años para uso residencial.

La solución de carga de Tesla para casas, departamentos, propiedades turísticas y lugares de trabajo. Con una potencia de 11.5 kW, agrega hasta 70 km de autonomía por hora de carga en un vehículo Tesla. Gracias a su adaptador J1772 integrado, permite cargar cualquier vehículo eléctrico, no solo Tesla. Además, se puede programar y monitorear la carga desde la app de Tesla, recibe actualizaciones inalámbricas vía Wi-Fi, puede instalarse en interiores o exteriores y cuenta con garantía de cuatro años para uso residencial. Mobile Connector: Cargador portátil para mantener la batería cargada durante viajes largos o cuando más se necesite. Se conecta a un tomacorriente y agrega hasta 4.8 km de autonomía por hora con el adaptador NEMA 5-15, o hasta 48 km por hora con el adaptador NEMA 14-50, según el vehículo. Incluye ambos adaptadores, un cable de 6 metros y una bolsa de almacenamiento, y es fabricado en México.

Con la incorporación de Tesla, Mercado Libre continúa ampliando las categorías y soluciones disponibles en su marketplace, acompañando la evolución de las necesidades de los consumidores mexicanos y acercándolos a tecnologías que están transformando la vida cotidiana.