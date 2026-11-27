Este viernes 27 de noviembre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12400. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.
Chispazo se juega todos los días en dos diferentes horarios: 15:00 y 21:00 horas.
¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12400?
La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12400 de este viernes 27 de noviembre es la siguiente:
03 12 15 17 18
¡Consulta los resultados de nuestros últimos sorteos del día!#MelateRevanchayRevanchita ❤️ | #ChispazoClásico | #TrisClásico.— Lotería Nacional (@lotenal) November 28, 2026
A partir de mañana a las 08:00 h podrás revisar la mascarilla completa. 🤩 pic.twitter.com/kIkYIpVe0q
El próximo sorteo está programado para el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas.
Premio acumulado del Chispazo Clásico 12400
El sorteo 12400, tuvo un total de 53,025 personas ganadoras con un premio acumulado a repartir de $1,364,531.50 pesos.
- El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $303,479.54 pesos y un total de 1 ganadores.
- El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,004.21 pesos y un total de 285 ganadores.
- El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $46.71 pesos y un total de 6,741 ganadores.
- El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 45,998 ganadores.
Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:
- Hasta $9,999.99 pesos. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.
- A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.
También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.
¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?
Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No existe una cantidad mínima para el premio, ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.
Los resultados pueden ser consultados a través de:
- Página web oficial.
- Redes sociales y transmisión en vivo.
- Puntos de venta de agentes autorizados.
¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?
Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.
La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.