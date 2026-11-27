Números ganadores del Chispazo Clásico 12400: resultados del sorteo del 27 de noviembre La Lotería Nacional anunció los resultados del Chispazo Clásico de este viernes 27 de noviembre. (Lotería Nacional)

Este viernes 27 de noviembre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12400. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.

Chispazo se juega todos los días en dos diferentes horarios: 15:00 y 21:00 horas.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12400?

La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12400 de este viernes 27 de noviembre es la siguiente:

03 12 15 17 18

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A partir de mañana a las 08:00 h podrás revisar la mascarilla completa. 🤩 pic.twitter.com/kIkYIpVe0q — Lotería Nacional (@lotenal) November 28, 2026

El próximo sorteo está programado para el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas.

Premio acumulado del Chispazo Clásico 12400

El sorteo 12400, tuvo un total de 53,025 personas ganadoras con un premio acumulado a repartir de $1,364,531.50 pesos.

El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $303,479.54 pesos y un total de 1 ganadores.

con 5 números acertados tiene un premio individual de $303,479.54 pesos y un total de 1 ganadores. El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,004.21 pesos y un total de 285 ganadores.

con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,004.21 pesos y un total de 285 ganadores. El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $46.71 pesos y un total de 6,741 ganadores.

con 3 números acertados tiene un premio individual de $46.71 pesos y un total de 6,741 ganadores. El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 45,998 ganadores.

Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:

Hasta $9,999.99 pesos . En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.

. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado. A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.

También puedes retiras los precios en las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, aplica para cualquier monto ganado.

¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?

Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No existe una cantidad mínima para el premio, ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.

Los resultados pueden ser consultados a través de:

Página web oficial.

Redes sociales y transmisión en vivo.

Puntos de venta de agentes autorizados.

¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?

Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.

La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.