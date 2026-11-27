Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 27 de noviembre? (Exatlón México)

Esta noche los equipos llevarán al límite sus habilidades para evitar que sus compañeros queden fuera de la competencia en el Duelo de Eliminación. A partir de esta semana, las batallas por La Supervivencia II y III serán de suma importancia, ya que ha iniciado el adelgazamiento de los equipos.

Los equipos están cada vez más cerca de enfrentarse al final de la competencia, por lo que ya no se podrán permitir perder más Duelos de Eliminación ni rachas de derrotas. Aquí te contamos quién gana las batallas por La Supervivencia II y III de este viernes 27 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Los Rojos se perfilan como los favoritos para ganar La Supervivencia II, debido a que el día de ayer vencieron a los celestes en todas las competencias. No obstante, el equipo Azul buscará llevarse alguna de las Supervivencias para que sus integrantes no estén en peligro el próximo domingo de eliminación.

Ante la última competencia de la semana, los equipos se tendrán que esforzar para que sus compañeros no tengan un lugar asegurado en el Duelo de Eliminación. Hasta este momento, un integrante de los Rojos sería el primer confirmado para este domingo, ya que perdieron La Supervivencia I.

Por otro lado, de acuerdo a la Máxima Autoridad, a partir de esta semana ya no habrá más repuestos para los equipos; en consecuencia, quien pierda continuará con un integrante menos, cambiando la balanza de la competencia.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 27 de noviembre?

Las batallas por Las Supervivencias II y III de este viernes 27 de noviembre se podrán observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.