Krispy Creme La colección llega como una edición especial de temporada, llena de detalles, sabores indulgentes y un promocional exclusivo. (Krispy Creme)

Como cada año, Krispy Kreme se convierte en un acompañante entrañable dentro de las celebraciones a través de donas que evocan nostalgia, alegría y la magia de las fiestas.

¿Cómo es la colección de Krispy Kreme con Disney?

Para esta temporada navideña, presenta su nueva colección de edición limitada en colaboración con Disney, reuniendo el sabor único de sus donas con la calidez de Mickey Mouse y sus amigos.

La colección llega como una edición especial de temporada, llena de detalles, sabores indulgentes y un promocional exclusivo, ideal para regalar y compartir, reafirmando el propósito de la marca: “hacer del mundo un lugar más dulce, una dona a la vez”.

¿Cuándo estará disponible la colección de Krispy Kreme con Disney?

La edición especial estará disponible por tiempo limitado, a partir del 27 de noviembre y hasta el 7 de enero, con cinco donas ideales para alegrar las celebraciones y seguir llevando la magia de la Navidad en una caja especial de temporada.

Esta nueva colección busca llenar de magia los hogares con cinco variedades que encantarán a chicos y grandes:

Dona Mickey Mouse: Cobertura de chocolate blanco, decorada con granillo de colores, trazos festivos y una placa de chocolate con la imagen inspirada en Mickey Mouse.

Dona Minnie Mouse: Cobertura de chocolate, decorada con perlas de cereal crujientes, detalles en betún y una placa de chocolate inspirada en Minnie Mouse.

Dona Corona Navideña Pato Donald: Dona Glaseada Original decorada con betún verde en forma de corona navideña, perlas de azúcar y placa de chocolate inspirada en Pato Donald™.

Dona Corona Navideña Pluto: Dona Glaseada Original® cubierta con betún verde festivo, perlas de azúcar rojas y placa de chocolate inspirada en Pluto.

Dona Chispas de Navidad: Cobertura blanca clásica decorada con granillo de colores navideños (verde y rojo).

Además, para que los Krispy Lovers sigan llevando la magia de la temporada en sus bebidas favoritas, la colección incluye un termo de colección a costo especial con una ilustración de los personajes de Disney: Mickey, Minnie, Donald y Pluto.

El detalle perfecto para llevar la Navidad a donde vayan o como un regalo para sus seres queridos.

Para quienes viven en el área metropolitana Krispy Kreme encendió su icónico árbol navideño, una oportunidad para compartir con amigos y familia de los momentos mágicos que la marca tiene con Disney.

La cita fue el 27 de noviembre en Krispy Kreme Torres de Satélite en Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 1809, La Florida, 53140 Naucalpan de Juárez, Méx.