Números ganadores del Melate Retro 1690 Resultados del sorteo hoy sábado 28 de noviembre (Pexels)

Durabnte este sábado 28 de noviembre se llevó a cabo el sorteo Melate Retro 1690, cuya bolsa mínima garantizada es de 5 millones de pesos y que se va acumulando en caso de no haber ganadores en los sorteos anteriores.

Melate Retro se realiza dos veces por semana durante todo el año. El sorteo se realiza los días martes y sábados a las 21:00 horas. Aquí te contamos cuáles son los números ganadores, así como el número adicional.

¿Cuáles son los números ganadores del Melate Retro de este sábado 28 de noviembre?

La combinación ganadora del Melate Retro 1690 de este sábado 28 de noviembre es:

00-00-00-00-00-00

El número adicional es: 00

¿Cómo llenar el boleto y participar en el Melate Retro?

Para participar en el Melate Retro solo es necesario comprar el volante en el expendio más cercano y llenarlo. Cada jugador solo puede participar un total de tres veces, por lo que, en caso de no utilizar algunas de las casillas, hay que marcarlas como “Nulo”.

Asimismo, hay dos maneras de llenar el boleto de Melate Retro:

Eligiendo tus propios números: Si ya sabes cuáles son tus números de la suerte o tienen alguna corazonada con una combinación, tú puedes rellenar las casillas a tu gusto.

Si ya sabes cuáles son tus números de la suerte o tienen alguna corazonada con una combinación, tú puedes rellenar las casillas a tu gusto. Melático Retro: Esta opción es para quienes confían en el azar y en la suerte, ya que el sistema elige tus números para este sorteo.

¿Dónde anuncian a los ganadores y cómo reclamar los premios?

Los ganadores del Melate Retro pueden consultar los números ganadores a través de las redes sociales oficiales de la Lotería Nacional y en su página web, así como seguir la transmisión en vivo en su canal de YouTube.

Aquellos que hayan resultado ganadores podrán cobrar su premio en las oficinas de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920. Y solo cuentan con 60 días naturales para hacerlo.

Es importante mencionar que para hacer el reclamo del premio es necesario llevar el comprobante oficial físico o digital que contiene las combinaciones ganadoras.