Rey Misterio anuncia su retiro: ¿Cuándo y dónde será su última lucha? Foto: Especial

Después de casi cuatro décadas de hacer historia en los cuadriláteros, Rey Mysterio ya tiene fecha para uno de los momentos más importantes de su carrera: su despedida de la lucha libre profesional. Este evento canónico será en México, el país donde comenzó a construir el legado que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de este deporte.

El anuncio se dio durante la transmisión de Survivor Series: WarGames, celebrada el sábado 28 de noviembre de 2026 en Houston, Texas. En medio de una jornada que también tuvo protagonismo mexicano, el enmascarado confirmó que 2027 marcará el final de su recorrido como luchador profesional.

¿Cuándo será la última lucha de Rey Mysterio?

La fecha confirmada para el combate de despedida es el sábado 12 de junio de 2027. Ese día, Rey Mysterio subirá por última vez al cuadrilátero como parte de su carrera profesional, de acuerdo con el anuncio realizado durante Survivor Series.

¿Dónde será la despedida de Rey Mysterio?

El escenario elegido es el Estadio Banorte de la Ciudad de México, recinto que durante décadas fue conocido como Estadio Azteca.

Para Rey Mysterio, cerrar su carrera en territorio mexicano tiene un significado especial. Su estilo está profundamente relacionado con la lucha libre nacional, aunque su impacto terminó por alcanzar a públicos de distintas partes del mundo.

Por ello, se espera que que la empresa prepare una función especial para reconocer la trayectoria del luchador.

¿Quién será el último rival de Rey Mysterio?

Una de las preguntas que más interés genera entre los seguidores es quién tendrá el privilegio de enfrentar al enmascarado en su último combate.

Hasta el momento, WWE no ha confirmado la identidad de su oponente ni ha dado a conocer la cartelera completa del evento.

¿Cuánto cuestan los boletos para la última lucha de Rey Mysterio?

Por ahora, no se han anunciado los precios de las entradas, las zonas disponibles ni la fecha en que comenzará la venta de boletos para el combate de despedida.

Los aficionados interesados en asistir deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de WWE y del Estadio Banorte para conocer los detalles sobre la distribución y costo de localidades y los posibles anuncios de preventa.

¿Quién es Rey Misterio y por qué es importante su trayectoria?

Su nombre es Óscar Gutiérrez Rubio, más conocido como Rey Mysterio, quien construyó una carrera que cambió la percepción de los luchadores mexicanos en la industria internacional.

Respecto a su trabajo, su lucha se caracteriza por su estilo aéreo, agilidad y capacidad para enfrentar a rivales físicamente más grandes, detalle que lo convirtió en una figura reconocida dentro de empresas como ECW, WCW y WWE.

Su llegada a WWE en 2002 marcó el inicio de una etapa fundamental de su trayectoria. Durante su paso por la compañía consiguió tres campeonatos mundiales, ganó el Royal Rumble de 2006 y fue incorporado al Salón de la Fama en 2023.