Cenzontle, el mítico pájaro de las 400 voces

Cenzontle La capacidad de adaptación del cenzontle norteño y del tropical, les permite vivir no solo en zonas boscosas y de matorrales, sino en zonas urbanizadas (Foto: Ma. Jesús Miranda / Diseño Bárbara Castrejón))

…Amo el canto del cenzontle,

pájaro de cuatrocientas voces.

Seguramente has leído este poema atribuido a Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, en donde exalta la belleza del canto del cenzontle, un pájaro que ha cautivado a los humanos con sus variados cantos desde tiempos pasados.

El cenzontle pertenece al grupo de las paseriformes, que son los llamados pájaros cantores, explica la doctora María de Jesús Lizbeth Miranda Antonio, responsable médica del Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM.

Comenta que en el territorio mexicano hay tres especies: el norteño, el tropical y el oriundo de la isla del Socorro, ubicada en la costa de Colima. Si bien, los dos primeros se encuentran fuera de peligro de extinción e incluso, pueden ser obtenidos de manera legal, el caso del tercero es muy diferente, pues su población está en decremento y se prevé, que desaparezca si no es atendida su situación.

Pero, ¿qué lo ha hecho tan vulnerable? Al ser un ave nativa de una zona tan pequeña, factores como la urbanización y el pastoreo de borregos han provocado la reducción de su hábitat. Además, la introducción de gatos domésticos ha puesto en riesgo su existencia.

“Si bien ellos tienen un buen camuflaje por su plumaje, no es suficiente para burlar al gato. Aunque este mamífero se introdujo para control de roedores, cuando tienen otras cosas que comer, lo que menos acechan son a los ratones y empiezan a comer otro tipo de animales. Esto termina afectando al cenzontle”, advierte la doctora María de Jesús.

Ante la alerta de extinción, la Secretaría de Marina creó un programa para tratar de controlar la incorporación de especies invasoras en su hábitat.

En el caso de los borregos y los gatos, el gobierno ha buscado controlar su población para mitigar los daños en el territorio. Sumado a eso, la isla Socorro es considerada reserva de la biosfera, por lo que existen facilidades para promover la reforestación. Pero estas medidas aún no son suficientes.

Cenzontle Especies de cenzontle en México. (Foto: Ma. Jesús Miranda / Diseño Bárbara Castrejón)

“Lo principal no es que ellos no puedan reproducirse, sino que los animales nativos no tienen cómo sobrevivir, porque se ha limitado mucho el territorio”, precisa la investigadora, Si bien estas acciones han servido —agrega— falta concientizar a la población que vive en la zona para hacerlos sensibles sobre el desequilibrio ambiental que ocurre cuando un animal se extingue.

¿Y LOS QUE VIVEN EN LAS CIUDADES?

La capacidad de adaptación del cenzontle norteño y del tropical, les permite vivir no solo en zonas boscosas y de matorrales, sino en zonas urbanizadas, donde es fácil encontrar alimento proveniente de árboles frutales.

Aunque ambas especies no enfrentan las mismas problemáticas de los que habitan en la isla Socorro, su interacción con el humano le ha traído varias dificultades.

Principalmente los machos, son usados como aves de compañía debido a su canto y si bien, las personas procuran cuidarlos, muchas veces no están lo suficiente informados sobre sus necesidades.

“La gran mayoría de aves que están en cautiverio presenta problemas derivados de malnutrición. Otra complicación tiene que ver con el mal alojamiento. Si se acercan a un médico veterinario, pueden tener mejor referencia de cómo alimentarlos y cómo tenerlos para que alcancen su expectativa de vida”.

Cenzontle Características del cenzontle y distribución. (Foto: Ma. Jesús Miranda / Diseño Bárbara Castrejón)

La especialista alerta que en México existe la creencia de que las aves enfermas siempre mueren, por lo que no es común que las atiendan y en caso de ser llevadas al veterinario, en la mayoría de las ocasiones, los ejemplares están en muy mal estado.

Esto se debe al desconocimiento de sus necesidades y que a diferencia de animales como perros o gatos, los pájaros no suelen demostrar cuando están convalecientes, por lo que no es fácil detectar cuando están pasando por un cuadro clínico de emergencia.

Pero si quieres contribuir a la preservación del cenzontle y otras aves en exteriores, siempre puedes colocar alimento fuera de tu casa para verlas de cerca y en libertad.

*Colaboración de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM