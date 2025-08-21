UNAM presenta Música y ceguera: recital de piano en el Anfiteatro Simón Bolívar

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Música UNAM, presentará el próximo domingo 24 de agosto de 2025 el recital Música y ceguera, un encuentro artístico que busca abrir espacios de inclusión y visibilizar el talento de intérpretes con diversidad visual de México y España.

El concierto se llevará a cabo en el histórico Anfiteatro Simón Bolívar, ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico, de 12:00 a 13:30 horas. El programa estará a cargo del pianista y compositor español Raúl Thais Antequera, quien ofrecerá una selección de piezas de sus discos Enûma Elish, Flores de Cristal y otras composiciones de su autoría.

La propuesta musical de Antequera se caracteriza por una evolución libre y abstracta de los temas, creando un ambiente íntimo donde cada nota construye atmósferas de sensibilidad y color. Entre las obras que interpretará destacan Las aves del Paraíso, La esperanza de Chichén-Itzá, Exilio y Calamidad y Leyenda del sol. La duración aproximada del recital es de una hora.

El pianista, originario de Madrid, es egresado del Real Conservatorio y creador del método “música cuántica”, que combina formación clásica con recursos sensoriales y meditativos. Ha publicado seis discos, un libro especializado y desde 2015 imparte clases de piano a adultos en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Además, es miembro fundador de la Asociación Música y Ceguera World Network.

El acceso general tiene un costo de $100 pesos, con un 50 % de descuento para estudiantes, maestros, comunidad UNAM, personas afiliadas a INAPAM, jubilados del ISSSTE e IMSS. Los boletos estarán sujetos a disponibilidad.