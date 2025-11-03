Tec de Monterrey y el fondo de inversión Zentynel firman convenio de colaboración en el Distrito Tlalpan

Convenio de colaboración para acelerar, favorecer y consolidar la vinculación entre el venture capital y el ecosistema de emprendimiento de base científica y tecnológica Foto: Cortesía (LORENZO COBOS)

En el marco de las activaciones impulsadas por el Distrito de Innovación Tlalpan en la México Tech Week 2025, el Tecnológico de Monterrey y Zentynel Frontier Investments, dos actores líderes que se unen para una alianza histórica en ciencia y negocios, firmaron un convenio de colaboración para acelerar, favorecer y consolidar la vinculación entre el venture capital y el ecosistema de emprendimiento de base científica y tecnológica del Distrito de Innovación Tlalpan (DiT).

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 30 de diciembre de 2030, sienta las bases para fortalecer la relación entre el sector financiero, la academia y la investigación aplicada en México, con el propósito de impulsar la inversión temprana, fomentar la transferencia de conocimiento y apoyar la creación de startups de alto impacto en áreas estratégicas como biotecnología, salud, alimentos y agrotecnología.

“Esta alianza es muy necesaria porque nos hace llegar a otro nivel. Creemos en lo que hacemos en cuestión de ciencia e innovación, y tener a Zentynel como aliados estratégicos, impulsará el desarrollo no solo en México, sino en América Latina”, dijo Luis Alonso Herrera, Decano Nacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud,del Tecnológico de Monterrey.

Convenio de colaboración para acelerar, favorecer y consolidar la vinculación entre el venture capital y el ecosistema de emprendimiento de base científica y tecnológica Foto: Cortesía (LORENZO COBOS)

Entre las áreas de colaboración definidas se incluyen:

1. Vinculación entre fondos de inversión y el ecosistema del Distrito Tlalpan, promoviendo la atracción de capital para startups científicas. 2. Desarrollo de actividades académicas y de investigación, como conferencias, talleres, programas de formación y seminarios.

3. Impulso a la transferencia tecnológica entre investigadores, estudiantes, inversionistas y emprendedores.

4. Diseño de programas para startups que busquen levantar capital, fortalecer su modelo de negocio y escalar internacionalmente.

5. Promoción de proyectos de innovación abierta, con participación de los sectores público, privado y académico

“No es casualidad que un grupo como el nuestro cree un convenio con el Tecnológico de Monterrey, porque a través del desarrollo científico, juntos podemos hacer una transformación social, cultural e incluso de mentalidad emprendedora”, declaró Cristián Hernández, General Partner de Zentynel Frontier Investments.

La firma se realizó durante “Biotech: Sincronía y Visión”, encuentro organizado por el Distrito de Innovación Tlalpan como parte de la primera Tech Week en México, una semana en donde la comunidad del ecosistema tech se reúne en la CDMX para activar diversos espacios de conexión y conocimiento multi-actor.

El evento reunió a líderes del sector biotecnológico, inversionistas y emprendedores para fortalecer las alianzas entre la investigación científica y el capital inteligente.

En este espacio se destacó la participación de Cristián Hernández, General Partner de Zentynel Frontier Investments, quien impartió una conferencia magistral sobre las oportunidades para acelerar el desarrollo de diagnósticos, terapias y plataformas biotecnológicas con potencial global desde la Ciudad de México.

“Esta firma es un momento histórico que debemos celebrar, y es muy grato hacerlo junto al Tecnológico de Monterrey, una institución de gran prestigio, comprometida con los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación”, agregó Hernández, de Zentynel Frontier Investments.

Con esta alianza, Zentynel y el Tec de Monterrey reafirman su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico nacional, impulsando proyectos que unan la investigación, la inversión y el impacto social.

El convenio consolida al Distrito de Innovación Tlalpan como un polo clave de innovación en salud y biotecnología en América Latina y el mundo, y representa un paso más en la construcción de una economía del conocimiento basada en talento, tecnología y sostenibilidad; posicionando al Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México como un referente internacional.