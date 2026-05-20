Por debajo del agua

Agua. Cuando el agua se convierte en un negocio controlado por actores irregulares, deja de verse como un derecho humano.

Hace un par de entregas hablamos sobre la crisis hídrica, económica y de seguridad que rodea al negocio de las pipas de agua en distintas regiones del país. Un fenómeno que va desde mercados negros para conseguir unos litros del recurso, hasta conflictos sociales provocados por el acceso desigual al agua.

Pero existe otra vertiente menos visible y quizá más preocupante: grupos criminales comienzan a influir o controlar espacios relacionados con la gestión del agua.

En semanas recientes, medios nacionales señalaron presuntos vínculos entre grupos delictivos y organismos operadores de agua en Sinaloa. Más allá del debate político o judicial de estos señalamientos, el tema deja una grave preocupación: el riesgo de que el acceso al agua quede atrapado entre intereses ilegales, corrupción y ausencia institucional.

Cuando el agua se convierte en un negocio controlado por actores irregulares, deja de verse como un derecho humano y comienza a tratarse como una mercancía reservada para quien puede pagarla o controlarla.

Sequías prolongadas, infraestructura insuficiente, crecimiento urbano y sobreexplotación de acuíferos han generado escenarios donde el control del suministro adquiere poder económico y social.

Un sistema de agua debilitado, sin mantenimiento, sin supervisión y sin inversión suficiente se vuelve terreno fértil para la intervención del crimen organizado.

La discusión de fondo no debería centrarse únicamente en quién administra el recurso, sino en cómo garantizar que llegue de forma regular, segura y equitativa a la población.

El agua no puede convertirse en un privilegio condicionado por grupos de poder, intereses económicos o estructuras criminales. Por eso, además del combate a actividades ilícitas, México necesita fortalecer varios frentes:

Mayor supervisión y transparencia en organismos operadores y concesiones.

Fortalecer capacidades municipales y estatales para evitar vacíos de control institucional.

Participación ciudadana y vigilancia comunitaria, especialmente en regiones con estrés hídrico.

Recuperar el control antes de que sea demasiado tarde

Durante años hablamos del agua únicamente como un reto ambiental, la realidad nos obliga a hablarlo también como un desafío económico, social y de gobernabilidad.

Cuando una comunidad depende de pipas irregulares, cuando las fugas duran meses o cuando el suministro depende más de acuerdos informales que de instituciones sólidas, el problema deja de ser únicamente hídrico o hidráulico, se convierte en un problema de confianza.