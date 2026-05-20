“Árbol de Júpiter” símbolo de longevidad, renovación, belleza y abundancia

Planta. Árbol de júpiter. (Daniel Tejero Diez)

Uno de mis placeres dominicales es disfrutar de una caminata por la nuestra ciudad, sentir la tarde caer y observar la majestuosidad de los árboles en floración, es un deleite a la psique que da tranquilidad y me relaja. En una de estas caminatas de julio atrajo mi atención la notable floración de un arbolillo, que parecía enclenque en comparación con los liquidámbar y plátanos que se cultivan en la avenida Reforma. Obtuve fotos y una muestra para ver en casa.

Muchos de estos árboles que adornan las banquetas (árboles de alineación) y jardines urbanos, provienen de otras partes del mundo. Se propagan generalmente debido a alguna propiedad como: la belleza de su porte, flores o simplemente por su resistencia y amplia gama de ambientes que puede ocupar. También son especies que en su lugar de origen atrajeron la atención. Son símbolos locales que tienen un valor incalculable para sus habitantes, pues permiten clasificar, asociar/relacionar un elemento con otro, resumir información, construir identidad, además de expresar emociones: El árbol de Júpiter cumple con ese simbolismo; su nombre común hace referencia al planeta Júpiter, debido a que coincide que durante el verano ocurre el mejor avistamiento del planeta desde la Tierra y la espectacular floración de este árbol.

Algo de historia. Su nombre científico es Lagerstroemia indica L. y pertenece a la familia Lythraceae (igual que la granada de castilla); el primer epíteto es un homenaje a Magnus von Lagerström (1696-1759), naturalista sueco y amigo de Carlos Linneo, quien describió esta planta; el adjetivo indica, hace referencia a su origen en las Indias Orientales.

Es nativa de China, Japón, el Himalaya y las Indias Orientales. Cuenta la leyenda que durante los famosos viajes de Marco Polo (en el siglo XIII), en su visita al emperador mongol Kublai Kan, se llevó la planta a su natal Venecia. La realidad parece ser otra, pues fue a través de las rutas comerciales que llegó a Europa en el siglo XVIII y muchos años después a Estados Unidos donde se cultivó masivamente en la región de las floridas y recibió el nombre de Crepe Myrtle. La resistencia al ambiente urbano y belleza cautivaron a los lugareños, lo que auspició a que se extendiera al resto del continente. Hay reseñas de ella en la antigua cultura China, donde se plantaba en los jardines imperiales y propiedades de funcionarios de alto rango desde hace más de 1000 años, ya que la tenían como símbolo de longevidad, buena suerte y renovación por su duradera floración.

Características y distribución. El árbol de Júpiter es pequeño de 3 a 5 m, su tronco es liso, bicolor (marrón claro y gris), corteza exfoliante, se desprende en capas, renovándose constantemente; las hojas son de forma elíptica, verde oscuro y conforme el otoño se acerca, van cambiando de color a anaranjadas- rojizas antes de caer. Sus flores son pequeñas, hermafroditas, con seis pétalos arrugados, agrupadas en ramilletes al final del tallo, de color blanco, rosa, rojo, fucsia, lila (según la variedad); no tienen aroma. Su fruto es seco, cerrado, elipsoide de un centímetro de largo.

Crece en climas cálidos y templados, con vegetación cercana a cuerpos de agua, bosque caducifolio o matorral.

Puede vivir de 100, 120 o hasta 160 años en su hábitat natural, aunque en el medio urbano disminuye su tiempo de vida. Crece lentamente, empieza a florecer cuando alcanza los seis años de edad aproximadamente

Importancia en la naturaleza: Destaca por su capacidad para atraer polinizadores (abejas y mariposas) durante el verano y por su alta resistencia a plagas y heladas. Ayuda a mejorar la calidad del aire y es ideal para el paisajismo urbano al no dañar banquetas. Sin embargo, es una planta introducida que es importante evitar plantarla cerca de áreas naturales para que no se propague. Es alimento de invertebrados como pulgones, cochinillas, arañas que se alimentan de sus brotes tiernos, hojas y savia, así como de insectos polinizadores como las abejas y mariposas.

Uso cotidiano. Se utiliza principalmente como planta ornamental. Florece de manera espectacular y en grandes cantidades al final de la primavera y hasta el otoño, dependiendo de la variedad o clima. En México es común verla en algunas ciudades como México, Guadalajara-Jalisco, Atlixco-Puebla, Pachuca-Hidalgo y Matamoros-Nuevo León.

En la medicina tradicional del viejo mundo, se utilizan sus hojas, flores y corteza para tratar infecciones intestinales, dolor de garganta, inflamaciones, controlar el azúcar en sangre y mejorar la salud de la piel. Algunos estudios mencionan que tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, antioxidantes, anticancerígenos, antimicrobianos, contra el Alzheimer, antidiabéticos, hepatoprotectores y antitrombóticos.

Cultivos y cuidado. Son plantas que se cultivan ampliamente, con muchas variedades híbridas clasificadas por su tamaño y color de la flor, la más común es la de flor rosa intenso. Es una planta de sol, suelos con buen drenaje y riego moderado. Se sugiere podarse a finales de invierno y abonarlo a principios de primavera.

Puede presentar polvillo blanco en hojas, flores y brotes; síntomas de la enfermedad del “oidio”, causado por un hongo; para combatirlo se puede aplicar bicarbonato de sodio con jabón y extracto de cola de caballo, pero ya hay híbridos mejorados que son resistentes.

Literatura sugerida

-Al-Snafi, A. E. 2019. A Review on Lagerstroemia Indica: A Potential Medicinal Plant. IOSR Journal Of Pharmacy: 9 (6): 36-42

-Sánchez M. Lagerstroemia indica-árbol de Júpiter En: La cultura del árbol https://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/pubinv/MSG/Lagerstroemia_indica.pdf