Presenta la UAM proyectos tecnológicos y prototipos innovadores

Con una muestra de 35 proyectos de innovación realizados por la planta académica y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I), se llevó a cabo el Emprende UAM Fest: Innovación desde el conocimiento con la idea de crear un foro de encuentro del estudiantado, académicos e interesados en proyectos tecnológicos innovadores y el emprendimiento.
CERVEZA ARTESANAL DE MAÍZ.
Una muestra de la calidad de los trabajos presentados es el desarrollo de una cerveza artesanal elaborada 100% de maíces pigmentados rojo y azul malteados que logran mantener las características antioxidantes y sensoriales que, incluso, es apta para personas que sufren intolerancia al gluten.
Desde hace algunos años se ha incrementado el consumo de cerveza artesanal en México llegando al 1.6 % del consumo total de cerveza en el país, y el proyecto encabezado por los doctores José Ramón Verde Calvo y Héctor Bernardo Escalona, del Departamento de Biotecnología, busca aprovechar la expansión de este mercado. Este desarrollo tecnológico ha obtenido diversos premios nacionales, cuenta con una patente y varias publicaciones científicas.
Otro de los prototipos presentados es el de una tostadora solar de granos de café que emplea esta fuente de energía renovable, ecológica y orgánica. En promedio, con solo 16 minutos se pueden tostar entre 100 y 150 gramos de café.
Este prototipo, elaborado por el Dr. Heriberto Sánchez Mora, del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, usa un colector solar parabólico y la concentración de calor y su transferencia hacia los granos que son tostados de una forma más uniforme, lo que resalta sus propiedades de sabor y aroma.
Los proyectos que se presentaron en el Emprende UAM Fest se desarrollan en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) y Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) de la UAM Iztapalapa, que cuenta con áreas de ciencia aplicada muy reconocidas, como es el caso de la biotecnología, ingeniería de alimentos, ciencias biomédicas, geografía, ingeniería química y nanotecnologías, entre otras.
Esta actividad se diseñó como parte de la agenda estratégica de esta casa de estudios en el campo de la innovación tecnológica, con el objetivo de promover el emprendimiento basado en el conocimiento científico y tecnológico, buscando fomentar, compartir, visibilizar y potenciar la cultura emprendedora.
CURACIÓN DE QUEMADURAS.
La curación de quemaduras con piel de tilapia con alto contenido de colágeno tipo 1, adicionado con aloe vera, es otro de los proyectos, llamado Curifish, llevado a cabo por la estudiante Monserrat Moreno Segovia y Daniel Gallegos, bajo la guía del investigador Alejandro Alva, del Departamento de Hidrobiología.
Este desarrollo cuenta con un proceso de esterilización rápida y efectiva de la piel de tilapia que se puede escalar a nivel industrial. Este producto es una alternativa terapéutica que ayuda a la regeneración de piel y tejidos luego de quemaduras severas.
Los pigmentos son algunos de los productos industriales de mayor uso a nivel mundial, de manera que Njcte Salgado, Alberto Pérez y Jorge Soriano desarrollaron pigmentos con base en melaninas naturales que, además, tienen protección contra la radiación ultravioleta y capacidad antioxidante.
Este compuesto, desarrollado mediante procesos biotecnológicos, puede ser una alternativa más rentable obtenida a partir de residuos agroindustriales como el rastrojo (restos de tallos y hojas de las cosechas) y un hongo llamado Pleurotus ostreatus, conocido como seta de ostra.
Otro proyecto que aprovecha las fuentes alternas de energía es SolTlalli, basado en el desarrollo de deshidratados solares de frutas, verduras y hierbas para producir botanas sanas, a menor costo y sostenibles.
TALENTO Y LIDERAZGO.
En el Emprende UAM Fest se dieron a conocer proyectos de ciencia aplicada de la planta académica que han seguido un largo proceso de investigación y desarrollo, cuyas propuestas están muy consolidadas, pero también ideas de negocio del estudiantado en etapas tempranas.
“Nuestra comunidad universitaria se caracteriza por el talento y el alto nivel académico, pero particularmente en este evento tenemos a las personas más entusiastas y creativas de nuestra Universidad”, indicó Luis Enrique Gómez Quiroz, Coordinador General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM. Agregó que desde la Rectoría General se impulsa el talento, la innovación y llevarlo y recorrer esa última milla hacia el emprendimiento”.
Por su parte, el Samuel Rosas Reyes, encargado de la Oficina de Transferencia del Conocimiento en la UAM-I y coordinador de este evento, señaló que el Modelo y Plan de Emprendimiento 2030 de la Universidad implica una postura institucional en temas de innovación y emprendimiento. “Esto significa identificar y apoyar proyectos en sus distintas etapas, tanto emergentes como consolidados y brindar diversas formas de apoyo para darles seguimiento, desde aquellos proyectos que necesitan formación, hasta los que requieren de un acompañamiento comercial, que les permita avanzar de la investigación a la industria y al mercado”.
Como cierre del evento, se dictó la conferencia magistral a cargo de Juana Ramírez, presidenta de Grupo SOHIN, una organización líder en el acompañamiento integral de pacientes con enfermedades complejas, quien explicó que el primer elemento que se requiere para tener proyectos exitosos es la innovación, pero el segundo es construir un equipo de trabajo; conectar lo que sabemos y nos apasiona con un problema concreto, un prototipo viable y un financiamiento que funcione.
Este país no solo necesita proponer ideas, sino cambiar la forma en que se hacen negocios. “Pensar en grade”, dijo la especialista en liderazgo.