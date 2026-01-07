¡Ganó la nostalgia!: Así es la cámara mini EVO Cinema de Fujilim que te permite grabar como si estuvieras en décadas pasadas

Así es la cámara mini EVO Cinema de Fujilim que te permite grabar como si estuvieras en décadas pasadas

La tendencia retro sigue marcando pauta en la tecnología, y Fujifilm decidió aprovecharla con el lanzamiento de la instax mini Evo Cinema, una cámara instantánea híbrida que no solo captura fotografías para imprimir al momento, sino que también permite grabar videos con estética vintage, simulando estilos visuales de diferentes décadas.

Este nuevo modelo busca conectar con quienes disfrutan de lo analógico, pero sin renunciar a las herramientas digitales actuales, ofreciendo una experiencia creativa que mezcla pasado y presente.

Diseño clásico con espíritu cinematográfico

A primera vista, la mini Evo Cinema destaca por su diseño vertical de inspiración retro, basado en las antiguas cámaras de cine de 8 mm, como la icónica Fujica Single-8. Su apariencia refuerza la idea de estar usando una pequeña cámara de cine, pensada para contar historias con un toque nostálgico.

Uno de sus mayores atractivos es el Eras Dial, una perilla que permite elegir entre distintos efectos visuales y sonoros inspirados en décadas que van desde los años 30 hasta los 2000. Cada ajuste modifica la imagen para recrear estilos clásicos, como el grano del cine antiguo, colores deslavados o efectos tipo televisión analógica.

Video retro que también se imprime

A diferencia de otros modelos de la línea instax, la mini Evo Cinema incorpora la opción de grabar clips de video de hasta 15 segundos. La grabación se realiza de forma sencilla: el video comienza mientras se mantiene presionado el obturador y se detiene al soltarlo, permitiendo capturar varios fragmentos en una sola sesión.

Lo más innovador llega al momento de imprimir. La cámara puede generar una fotografía acompañada de un código QR, el cual enlaza directamente al video grabado. De esta forma, la imagen física se convierte en una puerta de acceso a un recuerdo en movimiento, visible desde cualquier smartphone.

Edición, conectividad y control desde el celular

La mini Evo Cinema se complementa con una aplicación móvil que permite revisar, editar y compartir fotos y videos, además de crear composiciones especiales con marcos y plantillas de estilo cinematográfico. También funciona como impresora portátil, ya que puede imprimir imágenes almacenadas en el teléfono.

¿Cuándo estará disponible mini EVO Cinema?

Fujifilm confirmó que esta cámara llegará primero al mercado japonés el 30 de enero de 2026. Por ahora, la marca no ha revelado el precio oficial ni la fecha de lanzamiento en otros países, aunque se espera que pronto haya novedades para el mercado internacional.