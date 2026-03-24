Tap to Pay en el iPhone en México: ¿Qué es y cómo funciona?

A partir de este martes, Tap to Pay en el iPhone ya está disponible en México, por lo que ahora podrás aceptar pagos sin contacto desde tu celular. Conoce cómo funciona esta nueva función de Apple.
Este martes 24 de marzo, Apple anunció que a partir de este día comenzará a estar disponible Tap to Pay en iPhone para ciertas plataformas de pago y para algunos modelos de celulares de la marca.
¿Qué es Tap to Pay en iPhone y cómo funciona para los negocios en México?
Tap to Pay es una función disponible en el iPhone, la cual te permite aceptar pagos sin contacto en persona con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales, utilizando tecnología NFC.
A través de esta función se pueden aceptar pagos sin contacto mediante apps de iOS, únicamente acercando al iPhone la tarjeta de débito o crédito, iPhone, Apple Watch o cartera digital, de la persona a la que se le vaya a hacer el cobro.
Esta función únicamente será compatible para modelos de iPhone Xs en adelante, abarcando las versiones Pro y Pro Max de sus más recientes celulares.
Bancos y plataformas de pago aliadas: ¿Quiénes ya ofrecen Tap to Pay en México?
Por el momento, Tap to Pay solo estará disponible para ciertas plataformas de pago, con las cuales Apple ha trabajado para que sean las primeras en ofrecer esta nueva función en México.
Las plataformas que podrán ofrecer el pago a través de Tap to Pay son: Adyen, Clip, Mercado Pago y Visa Acceptance Platform.
Mientras que Tap to Pay en el iPhone es compatible con Apple Pay y otras carteras digitales, así como tarjetas de débito y crédito sin contacto de American Express, Mastercard y Visa.
Por otra parte, como parte de la seguridad que ofrece Apple a sus usuarios, la marca ha destacado que esta nueva función protege los datos de pago con la misma tecnología responsable de la seguridad y privacidad de Apple Pay.
¿Cómo activar Tap to Pay en iPhone?
Para poder comenzar a usar Tap to Pay en tu iPhone, lo único que tienes que hacer es:
- Abrir alguna de las aplicaciones de pago antes mencionadas como Clip y Mercado Pago,
- Ingresar el monto que deseas cobrar
- Acercar a la parte superior de tu iPhone la tarjeta o dispositivo desde el cual se hará el cobro
Y listo, siguiendo esos pasos se verá reflejado en tu cuenta el pago.