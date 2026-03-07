WhatsApp Plus: Meta prepara versión de pago con más personalización y funciones exclusivas

Durante años, WhatsApp se ha mantenido como una de las pocas plataformas masivas que ofrecía prácticamente todas sus funciones de manera gratuita. Sin embargo, eso podría cambiar pronto.

La empresa tecnológica Meta trabaja en una nueva modalidad llamada WhatsApp Plus, un plan de suscripción que permitiría acceder a herramientas adicionales dentro de la aplicación de mensajería.

Todo esto con el objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada y organizada para quienes quieran ir un paso más allá del uso básico.

Pero tranquilo, esta novedad no eliminaría la versión gratuita de la app. De hecho, el modelo planteado funcionaría de forma similar a otros servicios digitales: la versión estándar sin costo y el plan premium que ofrecería funciones extra para quienes paguen una cuota mensual.

Esta estrategia forma parte del proceso de monetización que Meta ha impulsado en sus plataformas en los últimos años.

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué está causando tanto revuelo?

El nombre WhatsApp Plus no es completamente nuevo. Durante años circuló en internet una aplicación no oficial con ese nombre, desarrollada por terceros y quienes ofrecían herramientas que la app original no tenía.

Sin embargo, lo que ahora prepara Meta es muy distinto: una versión oficial de la plataforma, desarrollada directamente por la compañía y basada en un sistema de suscripción.

La propuesta busca responder a una demanda clara de los usuarios:

Mayor personalización

Mejores herramientas de organización

Funciones que permitan adaptar la aplicación a diferentes estilos de uso

En otras palabras, WhatsApp quiere pasar de ser solo una app de mensajería a una plataforma con niveles de experiencia diferenciados.

Las funciones exclusivas que tendría WhatsApp Plus

Aunque el proyecto aún se encuentra en desarrollo, ya se han filtrado algunas de las funciones que incluiría WhatsApp Plus.

Personalización

Una de las novedades principales sería la posibilidad de modificar con mayor libertad el diseño de la aplicación. Entre las opciones que se han mencionado se encuentran:

Nuevos iconos de aplicación

Paletas de colores para la interfaz

Temas personalizados para los chats

Tonos de notificación exclusivos

Estas herramientas permitirían que cada usuario configure la app a su gusto, algo que hasta ahora es bastante limitado en la versión gratuita.

Más chats fijados

Actualmente, WhatsApp permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior del listado de chats.

Con WhatsApp Plus, ese número podría aumentar hasta 20 chats fijados, una función especialmente útil para quienes manejan múltiples conversaciones importantes, ya sea por trabajo o por organización personal.

Contenido y funciones exclusivas

El plan premium también podría incluir:

Stickers exclusivos para suscriptores

Nuevas reacciones a mensajes

Configuración avanzada de notificaciones

Experiencias visuales únicas dentro de la app

Estas herramientas estarían diseñadas para diferenciar la experiencia entre la versión gratuita y la versión premium.

La posible llegada de WhatsApp Plus confirma algo que ya se venía viendo en el ecosistema digital: incluso las aplicaciones más populares están buscando nuevas formas de generar ingresos.

En los últimos años, Meta ha experimentado con diferentes estrategias dentro de WhatsApp, desde funciones empresariales hasta nuevas herramientas para canales y contenidos.

Con miles de millones de usuarios en el mundo, la plataforma tiene margen para evolucionar sin perder su esencia: seguir siendo el principal puente de comunicación entre personas.