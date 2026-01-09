Autonomía Sindical, SNTE pide blindar voluntad docente en Congresos Locales

Reforma es la conquista laboral más importante del siglo XXI, impide al poder político sustituir voluntad de los trabajadores, señala Alfonso Cepeda Salas —

Para que la autonomía sindical sea una realidad en todo el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llamó a los congresos locales a realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

“Puede salir adelante en todos los estados porque esta iniciativa nos conviene a todos”, afirmó el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en una reunión con los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, secretarios generales del SNTE y diputados locales.

Blindaje Contra Intervencionismo Político

Añadió que esa reforma es la “conquista laboral más importante del siglo XXI, porque garantiza que nunca más el poder político sustituya la voluntad de los trabajadores”.

Dijo que el pasado 15 de diciembre el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que adiciona el Artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y el Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; ahora toca a los legisladores locales hacer los cambios en cada entidad.

En el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, Cepeda Salas resaltó que la actualización normativa en los estados evitará vacíos y garantizará reglas claras aplicar el sistema de responsabilidades administrativas.

Explicó que esta reforma prohíbe a servidores públicos intervenir en la vida interna de las organizaciones gremiales y establece sanciones para quien lo haga.

Agenda Pendiente y Consulta Nacional

El Maestro dirigente también analizó diversos temas de la agenda sindical y asuntos pendientes para los trabajadores de la educación, como la reforma a la Ley del ISSSTE y la desaparición de la USICAMM.

El dirigente nacional del SNTE invitó a todos los trabajadores educativos a participar en la 8a Consulta Nacional para integrar el Pliego Nacional de Demandas 2026, que próximamente será entregado a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Presentes también en el presídium, los profesores Miguel Ramírez Sánchez, secretario Técnico A del Comité Ejecutivo Nacional, y Silvia Luna Rodríguez, secretaria Técnica B.

También la diputada federal Sonia Rincón Chanona y Marybel Martínez Robledos, coordinadora de asesores del Maestro Alfonso Cepeda Salas en el Senado de la República.

