Conoce las vacunas de ARNm y a Katalin Karikó, Premio Nobel de Medicina

Podcast Elizabeth Monreal Escalante, investigadora por México Secihti adscrita al Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” con la participación de la Dra. Elizabeth Monreal Escalante, investigadora por México Secihti adscrita al Cibnor, con el tema: Vacunas de ARNm: Katalin Karikó, Premio Nobel de Medicina.

Destacar la participación de las mujeres en la ciencia es relevante, en esta emisión nos visita Elizabeth Monreal, quien divulga desde el Cibnor, el trabajo que realizó la científica Katalin Karikó, acreedora del premio Nobel de medicina en 2023, con la intención de incentivar a las infancias y juventudes por la vocación científica

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify

https://open.spotify.com/episode/57zPUVMyZwRJ4DPV0QwCGi