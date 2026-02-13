Logran convertir el yeso en un material de construcción sostenible que captura C02

Yeso El trabajo, publicado en la revista Advanced Functional Materials, abre la puerta a valorizar los residuos de yeso que generan diversas actividades industriales.

Un estudio liderado por científicos españoles del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), en el que participan el Institut des Sciences de la Terre (Francia) y la empresa química alemana BASF, logró convertir el yeso en materiales de construcción sostenible mediante un proceso que captura dióxido de carbono (CO 2 ).

Según informó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) este viernes en un comunicado, los investigadores desarrollaron una técnica capaz de transformar yeso en vaterita, un mineral escaso y muy valorado en distintas industrias.

El equipo demostró que la vaterita obtenida mediante este proceso puede emplearse como material de construcción sostenible, ya que su formación consume dióxido de carbono (CO 2 ), el principal gas de efecto invernadero.

El trabajo, publicado en la revista Advanced Functional Materials, abre la puerta a valorizar los residuos de yeso que generan diversas actividades industriales mediante una técnica que, al mismo tiempo, contribuye a la reducción de emisiones de CO 2 a la atmósfera.

“No solo permite capturar y almacenar carbono en el propio material, sino que también contribuye a reducir de forma indirecta las emisiones asociadas a la industria del cemento convencional, responsable de aproximadamente el 8 % de las emisiones globales de CO 2 “, explicó Alexander Van Driessche, uno de los autores del estudio, en el que también participan el Institut des Sciences de la Terre (Francia) y la empresa química alemana BASF.

Según el estudio, por cada kilogramo de yeso que se procesa se logra capturar y fijar unos 0,26 kg de carbono, una cifra que cobra relevancia cuando se considera el volumen masivo de residuos de yeso disponibles a escala global.