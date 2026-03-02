Triple 3 y Luna de Sangre: mitos y realidades del eclipse lunar total Además del eclipse lunar total, también se abrirá un portal triple 3; conoce cuáles son los mitos y realidades sobre la Luna de Sangre (Pexels)

Este martes 3 de marzo se podrá ver un eclipse lunar total en México, y para los creyentes de la astrología se abrirá un portal 333. Conoce su significado, cómo se relaciona con la Luna de Sangre, así como otros mitos y realidades sobre este evento astronómico.

Durante la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 en México se podrá observar un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre.

El eclipse lunar total es uno de los eventos más esperados para este año, debido a que será el único eclipse lunar total del año, siendo que el próximo ocurrirá hasta 2028.

Además, para quienes creen en la astrología, este 3 de marzo será importante debido a que las energías de la Luna de Sangre se juntarán con la apertura del portal 333.

¿Qué es el “Triple 3” y por qué ocurre este 3 de marzo de 2026?

El Triple 3 o también conocido como portal 333, se refiere a un portal energético, el cual según la numerología y la astrología se abrirá debido a que este martes será un día 3 de un mes 3.

Por lo que, según estas creencias, es un día ideal para manifestar, debido a que la energía se potencia. Además, el 3 es considerado el número de la expansión, la comunicación, la creatividad y la santísima trinidad (mente, cuerpo y espíritu), según la numerología.

Asimismo, que este portal coincida con la Luna de Sangre lo hace más poderoso, debido a que las energías se potencian, por lo que algunas personas utilizarán esta fecha para realizar rituales que tengan que ver con limpieza y actos de dejar ir.

Mito vs. Realidad: ¿Es peligroso ver el eclipse lunar directamente? y otras preguntas sobre la Luna de Sangre

Existen diferentes mitos y creencias sobre los eclipses lunares, por lo que aquí te decimos cuáles son los más comunes, además de otras preguntas que pueden surgir sobre este fenómeno astronómico:

¿Es peligroso ver el eclipse lunar directamente? : De acuerdo con la NASA, para poder observar un eclipse lunar no es necesario contar con equipos especiales para hacerlo, por lo que únicamente basta con mirar al cielo.

: De acuerdo con la NASA, para poder observar un eclipse lunar no es necesario contar con equipos especiales para hacerlo, por lo que únicamente basta con mirar al cielo. ¿Por qué la Luna se pone roja durante un eclipse lunar?: Aunque existen diferentes creencias sobre la razón por la que durante los eclipses lunares la Luna se pinta de rojo, la NASA ha aclarado que se debe a que la luz solar que no está bloqueada por la Tierra se filtra a través de la atmósfera.

Aunque existen diferentes creencias sobre la razón por la que durante los eclipses lunares la Luna se pinta de rojo, la NASA ha aclarado que se debe a que la luz solar que no está bloqueada por la Tierra se filtra a través de la atmósfera. ¿La Luna de Sangre afecta las energías humanas?: Para la astrología, la Luna de Sangre es asociada con el cierre de ciclos y como un potenciador de energías. No obstante, esta creencia todavía genera debate entre diferentes personas según sus ideologías.