Triple 3 y Luna de Sangre: mitos y realidades del eclipse lunar total

Este martes 3 de marzo se podrá ver un eclipse lunar total en México, y para los creyentes de la astrología se abrirá un portal 333. Conoce su significado, cómo se relaciona con la Luna de Sangre, así como otros mitos y realidades sobre este evento astronómico.
Durante la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 en México se podrá observar un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre.
El eclipse lunar total es uno de los eventos más esperados para este año, debido a que será el único eclipse lunar total del año, siendo que el próximo ocurrirá hasta 2028.
Además, para quienes creen en la astrología, este 3 de marzo será importante debido a que las energías de la Luna de Sangre se juntarán con la apertura del portal 333.
¿Qué es el “Triple 3” y por qué ocurre este 3 de marzo de 2026?
El Triple 3 o también conocido como portal 333, se refiere a un portal energético, el cual según la numerología y la astrología se abrirá debido a que este martes será un día 3 de un mes 3.
Por lo que, según estas creencias, es un día ideal para manifestar, debido a que la energía se potencia. Además, el 3 es considerado el número de la expansión, la comunicación, la creatividad y la santísima trinidad (mente, cuerpo y espíritu), según la numerología.
Asimismo, que este portal coincida con la Luna de Sangre lo hace más poderoso, debido a que las energías se potencian, por lo que algunas personas utilizarán esta fecha para realizar rituales que tengan que ver con limpieza y actos de dejar ir.
Mito vs. Realidad: ¿Es peligroso ver el eclipse lunar directamente? y otras preguntas sobre la Luna de Sangre
Existen diferentes mitos y creencias sobre los eclipses lunares, por lo que aquí te decimos cuáles son los más comunes, además de otras preguntas que pueden surgir sobre este fenómeno astronómico:
- ¿Es peligroso ver el eclipse lunar directamente?: De acuerdo con la NASA, para poder observar un eclipse lunar no es necesario contar con equipos especiales para hacerlo, por lo que únicamente basta con mirar al cielo.
- ¿Por qué la Luna se pone roja durante un eclipse lunar?: Aunque existen diferentes creencias sobre la razón por la que durante los eclipses lunares la Luna se pinta de rojo, la NASA ha aclarado que se debe a que la luz solar que no está bloqueada por la Tierra se filtra a través de la atmósfera.
- ¿La Luna de Sangre afecta las energías humanas?: Para la astrología, la Luna de Sangre es asociada con el cierre de ciclos y como un potenciador de energías. No obstante, esta creencia todavía genera debate entre diferentes personas según sus ideologías.
La Luna se teñirá de rojo 🔴— NASA en español (@NASA_es) March 2, 2026
Un eclipse lunar total llega la madrugada del 3 de marzo. Pero ¿qué sucede durante un eclipse lunar total y cómo nos ayuda este fenómeno a aprender más sobre nuestro satélite? Conoce las respuestas en este video. pic.twitter.com/CHHxERe7OE