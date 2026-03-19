Luna Nueva de Marzo 2026: ¿Cuándo y a qué hora ver el inicio del ciclo lunar? Conoce cuándo será la luna nueva de marzo, si se podrá ver en México, qué significa y otros datos sobre esta fase lunar (Pexels)

Marzo continúa con sus fenómenos astronómicos y uno de ellos es la luna nueva, la cual marca el inicio del ciclo lunar, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre este evento astronómico.

La luna nueva de marzo de 2026 es una de las fases lunares más esperadas por las personas, debido a los significados que le otorgan; conoce todos los detalles.

¿Cuándo es luna nueva en marzo de 2026? Fecha y hora exacta

La luna nueva de marzo tendrá lugar este jueves 19 de marzo a partir de las 19:23 horas, tiempo del centro, y ocurre cuando inicia el órbito de la luna, lo que provoca que la luna se encuentre entre la Tierra y el Sol.

Sin embargo, durante esta fase lunar, el lado de la luna en sombra se encuentra mirando a la Tierra, por lo que aparece completamente oscura, siendo generalmente invisible al ojo humano.

No obstante, debido a la ausencia de la luz que refleja la luna, podrás observar otros cuerpos celestes, aunque ten en cuenta que el nivel de visibilidad también dependerá de la contaminación lumínica que haya en el lugar en el que los observes.

¿Cuál es la fase que sigue a la luna nueva?

Después de la luna nueva, la siguiente fase lunar principal es el cuarto creciente, aunque entre estas fases existe una menor, la cual es la luna creciente.

La luna creciente ocurre después de la luna nueva, cuando una pequeña porción de la luna es visible, mientras que en el cuarto creciente ocurre cuando la mitad de la luna ya es observable. Esta fase lunar ocurrirá el 25 de marzo.

¿Cuál es el significado de la luna nueva?

A la luna nueva a lo largo del tiempo se le han otorgado diferentes significados, según sus creyentes, y aquí te compartimos cuáles son algunos de ellos.

Para quienes creen en la astrología, la luna nueva significa un nuevo comienzo y un tiempo para introspeccionar, mientras que en este caso la luna nueva de marzo se cree que afectará a las personas cuyo signo sea piscis, virgo, géminis y sagitario.

Por otra parte, algunas personas suelen creer que si te cortas el pelo en ciertas fases lunares puede afectar el crecimiento, cuidado y duración del mismo. Siendo la luna nueva una de las fases menos recomendadas para cortarte el pelo, pues se piensa que puede relentizar el crecimiento.