SNTE urge Integrar Trabajadores sociales en zonas escolares para reconstruir Tejido Social

Reconstruir el tejido social es tarea de todos; necesitamos que escuela sea espacio donde vuelvan a transitar por el país sin temor, con paz y concordia, señala Alfonso Cepeda Salas — Para lograr que todas las escuelas de México sean seguras, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, llamó desde Durango, Durango, a redoblar esfuerzos.

Reveló que debido a la carga de trabajo, los Maestros “no pueden atender a los alumnos que detectan con problemas socioemocionales, y no hay tiempo para ir a visitar su casa y ver cómo vive la familia y si el problema viene de ahí”.

Añadió que por ello están planteando que por lo menos en cada zona escolar debe haber una trabajadora social o un trabajador social que ayude a detectar a esos alumnos con problemas psicológicos, para que puedan atenderse.

¡Ármate de Valor!, Estrategia avalada por UNESCO

SNTE Alfonso Cepeda Salas Alfonso Cepeda Salas llamó desde Durango a sumarse a las campañas del SNTE en favor de la Cultura de Paz. (SNTE)

Afirmó que la educación es clave para promover la Cultura de Paz, a través de la enseñanza de valores, como el respeto, la igualdad, comprensión, solidaridad, tolerancia, empatía y la práctica cotidiana del diálogo.

Durante su participación en el VI Pleno Extraordinario de la Sección 12, pidió a toda la comunidad escolar unirse a la campaña ¡Ármate de Valor por una Cultura de Paz!, emprendida por el SNTE en 2024 y reconocida por la UNESCO como acción efectiva en la resolución pacífica de conflictos y la convivencia escolar.

“Reconstruir el tejido social es tarea de todos, para que podamos vivir en paz, en armonía, en concordia, que podamos transitar por las carreteras de este país como hace años, sin el temor de ser asaltados y de que hasta nuestra integridad física se vea en peligro”, manifestó.

Desde la meca nacional del cine por excelencia, pidió continuar con estas campañas, y seguir participandopor el bien de todos.

Cepeda Salas dijo que en el caso particular de los Maestros, campañas como la de Cultura de Paz, o Si te Drogas te Dañas, “nos proyectan en la sociedad tal y como somos; educadores por vocación”.

En los Maestros, Fortaleza de Durango

En su oportunidad el secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón, resaltó la buena relación institucional que mantiene el gobierno estatal con el SNTE y enlistó distintos programas en favor de los docentes en la entidad.

Con la representación del gobernador estatal, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, el funcionario dijo que Durango tiene en sus Maestras y Maestros una de sus mayores fortalezas.

Les dijo que “pueden contar con el Gobierno del estado para seguir construyendo juntos, con nuestra disposición permanente al diálogo para seguir resolviendo sus demandas con responsabilidad y seriedad, pero sobre todo contar con la convicción de que compartimos juntos el objetivo de que a la educación le vaya bien, porque cuando a la educación le va bien le va bien al pueblo de Durango”.

Urge Certeza Laboral a Maestros

Por su parte el profesor Alfonso Herrera García, secretario general de la Sección 12, reconoció el trabajo y liderazgo de Cepeda Salas.

“Apreciamos su visión y dirigencia que han marcado un rumbo firme en la defensa de los derechos de los agremiados; hay avances definitivos porque se actúa con principios de justicia y dignidad, que generan impactos reales en la vida de nuestros compañeros”, manifestó.

Agradeció al gobierno estatal su respaldo a los Maestros, y advirtió que “seguimos en la lucha por preservar nuestras conquistas y derechos sindicales; urge certeza laboral para que los trabajadores de la educación tengan acceso pleno al mapa prestacional del SNTE”, culminó.

SNTE urge Integrar Trabajadores sociales en zonas escolares para reconstruir Tejido Social